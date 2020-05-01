55 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области на 1 мая. Всего 526 случаев

Из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

Всего в регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию

По данным оперативного штаба на 11 утра 1 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 7 человек – на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 117 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 649, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека – в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию