Шестой год собачка Люська встречает нас на дачах за химзаводом-Восток-2. Досталось ей

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Николай:

Открылся дачный сезон. Дача за химзаводом-Восток-2. Вот уже 6 год наблюдаю за судьбой собачки Люськи, которая начиная с ранней весны и до поздней осени живет на территории общества. Зиму переживает видимо на территории завода. О ней писала редакция. Умная собака, встречает садоводов. Те ее, естественно подкармливают, жалость человеческая не пропала. Собака близко не подходит, боится, видимо досталось ей. Каждую осень, уходя с дачи до весны мы с женой прощаемся с ней с пожеланием ей благополучно перезимовать и встретиться вновь весной. В этот раз мы Люську не встретили и были немного опечалены, что ее уже нет. Но в следующий приезд мы ее увидели на том же месте. Она встретила нас, виляла хвостом. Мы ее покормили и на сердце полегчало. Видимо, синтементальны мы с возрастом. Садоводы Люську уже все знают, любят ее. Жаль, что ее никто не может забрать себе в частный дом