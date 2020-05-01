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Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области

15:15 01.05.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Не смотря на действующий в регионе особый противопожарный режим, жители продолжают разводить костры и поджигать траву, подвергая опасности поселки и дачные общества.

Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
В предстоящие майские праздники действует особый противопожарный режим

Нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, поджигающих сухую растительность на садовых участках, сельскохозяйственных полях и пастбищах, привлекают к административной и уголовной ответственности. В Новосибирской области в этом году уже возбуждено первое уголовное дело.

23 апреля сотрудники МЧС России по повышенному номеру сложности ликвидировали пожар в садовом товариществе «Надежда» Мошковского района Новосибирской области, где было уничтожено огнем порядка 50 дачных строений. Дознавателями установлен предположительный очаг возгорания, опрашиваются свидетели, проводится криминалистическая и судебная экспертиза. По информации правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту уничтожения огнем дачных построек в Мошковском районе в результате поджога сухой травы и нарушений требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, не смотря на действующий в Новосибирской области особый противопожарный режим, жители продолжают разводить костры и поджигать траву, подвергая опасности поселки и дачные общества. Так, 29 апреля в Ордынском районе пал сухой растительности перекинулся на заброшенное строение в садовом обществе «Березка». Пожарно-спасательные подразделения вовремя локализовали возгорание на площади 5 гектаров и не дали огню распространиться на дачные дома. В результате проверки по факту данного пожара виновник возгорания был установлен и привлечен к административной ответственности. Поджигателю придется оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Для предупреждения пожароопасных ситуаций в районах Новосибирской области организовано патрулирование территорий оперативными группами, которые контролируют, как муниципалитеты выполняют требования законодательства по организации пожарной безопасности, пресекают возможные правонарушения. Инспекторы надзорной деятельности МЧС России подробно разъясняют жителям требования правил особого противопожарного режима, а в случае выявления опасных действий с огнем привлекают к ответственности виновных лиц. С начала пожароопасного периода надзорными органами за сжигание травы и разведение костров было возбуждено уже более 1 000 административных дел.

Уважаемые жители Новосибирской области! В предстоящие майские праздники действует особый противопожарный режим. Напоминаем, что в это время запрещено посещать леса, готовить пищу на открытом огне и углях, сжигать сухую траву и мусор, а также производить любые действия с огнем на открытых территориях. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Вместе с тем, до 11 мая для предупреждения распространения коронавирусной инфекции продлен режим самоизоляции. Лучше оставайтесь дома, но помните и о безопасности в быту!

Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области

Источник: 54.mchs.gov.ru

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