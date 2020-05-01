Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске

Две последние зараженные из пяти — женщины до 40 лет. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.

В Бердске 5 зараженных коронавирусом

Сегодня, 1 мая, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о двух зараженных коронавирусом жителей Бердска. По данным редакции, обе женщины. Из возраст не превышает 40 лет. Одна работает в Бердске, другая — в Новосибирске.

Обе никуда не выезжали, с больными не контактировали. По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из заболевших в силу работы общалась с большим количеством людей. Обе больные никуда не выезжали и не контактировали с выявленными больными.

На сегодняшний день коронавирусом в Бердске болеют 5 человек. Все они находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Один случай завозной. Первая пациентка выписана из больницы.