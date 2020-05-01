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Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске

21:45 01.05.2020 Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск
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Две последние зараженные из пяти — женщины до 40 лет. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали.

Как заразились четвертая и пятая больные COVID 19, стало известно в Бердске
В Бердске 5 зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как заразились четвертая и пятая больные COVID 19, стало известно в Бердске

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Сегодня, 1 мая, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о двух зараженных коронавирусом жителей Бердска. По данным редакции, обе женщины. Из возраст не превышает 40 лет. Одна работает в Бердске, другая — в Новосибирске.

Обе никуда не выезжали, с больными не контактировали. По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из заболевших в силу работы общалась с большим количеством людей. Обе больные никуда не выезжали и не контактировали с выявленными больными.

На сегодняшний день коронавирусом в Бердске болеют 5 человек. Все они находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Один случай завозной. Первая пациентка выписана из больницы.

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От редакции

Все еще гуляете?

Аноним, 01 мая 2020 13:02
Сколько сотен заболевших на самом деле в Бердске?
Аноним, 01 мая 2020 13:07
Гуляй больше, плюй на окружающих и.... умри молодым
Аноним, 01 мая 2020 13:29
Пишите в какой сфере работают заразившиеся люди. Это не личные данные.
Аноним, 01 мая 2020 13:32
Как это ни с кем не контактировали? Прямо непорочное заражение получается.
аноним, 01 мая 2020 14:11
Да вот так. Сходила в магазин и всё.... Судя по всему в Бердске уже началось бесконтрольное заражение. Никто из нас не застрахован...
Гость, 01 мая 2020 13:49
Не контактировали с теми, у кого официально подтвержден вирус. А вирусоносители понятно, вокруг имеются, да еще и без масок по магазинам, банкам, аптекам ходят
Аноним, 01 мая 2020 19:49
Вчера ходила в продуктовый магазин продавцы без масок,покупатели без масок и никакого контроля,полный беспредел!?Продуктовые магазины нужно вообще обязать,чтобы без масок не запускали.
Аноним, 01 мая 2020 22:43
НВР:
Конечно. И буду "гулять".
Дело в том, что мне нужно работать, чтоб не сдохнуть от голодухи. Я, к великому сожалению, не накопил "подушек" на черный день. Сибиряк я. Не досталось мне московских денег. Увы...

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