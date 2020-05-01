Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске

Сегодня, 1 мая, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно о двух зараженных коронавирусом жителей Бердска. По данным редакции, обе женщины. Из возраст не превышает 40 лет. Одна работает в Бердске, другая — в Новосибирске.
Обе никуда не выезжали, с больными не контактировали. По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из заболевших в силу работы общалась с большим количеством людей. Обе больные никуда не выезжали и не контактировали с выявленными больными.
На сегодняшний день коронавирусом в Бердске болеют 5 человек. Все они находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Один случай завозной. Первая пациентка выписана из больницы.
Конечно. И буду "гулять".
Дело в том, что мне нужно работать, чтоб не сдохнуть от голодухи. Я, к великому сожалению, не накопил "подушек" на черный день. Сибиряк я. Не досталось мне московских денег. Увы...