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Боевые самолеты и вертолеты взлетят в небо над Новосибирском 9 Мая

14:30 01.05.2020 Фото: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
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В пролёте будут задействованы не меньше 10 единиц авиационной военной техники.

Боевые самолеты и вертолеты взлетят в небо над Новосибирском 9 Мая
В честь Дня Победы в Новосибирске пройдёт авиапарад

В честь Дня Победы в Новосибирске пройдёт авиапарад; в нём будут участвовать боевые самолёты и вертолёты.

В Новосибирске проведут авиапарад в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО сегодня, 30 апреля. В пролёте будут задействованы не меньше 10 единиц авиационной военной техники.

«Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолёты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. На данном этапе военные лётчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов», – сказано в сообщении.

Пролёт военной авиации пройдёт в Новосибирске 9 мая. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая. Техника пролетит над центральной площадью Новосибирска.

Напомним, накануне стало известно, что над крупными городами России 9 Мая пролетит военная техника.

Источник: sib.fm

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От редакции

Посмотрите?

Аноним, 01 мая 2020 15:09
Теперь понятно, чего вчера вертолёты летали. Клоунаде ничего не должно помешать и дебилы будут ещё песни орать с балконов. Страна конченых долба

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