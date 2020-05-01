Боевые самолеты и вертолеты взлетят в небо над Новосибирском 9 Мая

В пролёте будут задействованы не меньше 10 единиц авиационной военной техники.

В честь Дня Победы в Новосибирске пройдёт авиапарад

В честь Дня Победы в Новосибирске пройдёт авиапарад; в нём будут участвовать боевые самолёты и вертолёты.

В Новосибирске проведут авиапарад в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО сегодня, 30 апреля. В пролёте будут задействованы не меньше 10 единиц авиационной военной техники.

«Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолёты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. На данном этапе военные лётчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов», – сказано в сообщении.

Пролёт военной авиации пройдёт в Новосибирске 9 мая. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая. Техника пролетит над центральной площадью Новосибирска.

Напомним, накануне стало известно, что над крупными городами России 9 Мая пролетит военная техника.

Источник: sib.fm