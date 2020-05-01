Работают под прикрытием антисептиков и масок в пандемию COVID-19 большинство магазинов в ТЦ «Универмаг» и «Астор» в Бердске

Часть отделов в ТЦ закрыты

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в период самоизоляции Торговые центры Бердска могут работать «точечно». Имеют право работать расположенные в ТЦ только аптеки, продуктовые магазины и те отделы, которые подпадают под постановление губернатора Новосибирской области, где сказано, кому можно открыться, а кому нет. Между тем бердчане отмечают, что видят открытыми «запрещенные отделы».

1 мая «Курьер. Среда. Бердск» побывал в ТЦ «Универмаг» и «Астор».

На дверях «Универмаг» висит объявление, что магазин работает в обычном режиме. Работают арендаторы, чья коммерческая деятельность не ограничена постановлениями губернатора Новосибирской области. В праздничный день открыты отделы обуви, одежды, салон связи, магазин книг. В них можно купить не только профильные товары, но и антисептики, маски и перчатки. Кроме многоразовых масок, в продаже — одноразовые средства защиты по 30 рублей за штуку. Магазин косметики и парфюмерии, обуви на первом этаже закрыты. На втором этаже под замком отделы одежды.

На входе ТЦ «Астор» можно надеть одноразовые перчатки и продезинфицировать кожу рук. На втором этаже открыты отдел игрушек, магазин обуви и товаров для дома. В каждом из них имеются в продаже маски и антисептики. В одном из отделов в продаже книга про коронавирус. Отделы одежды, сувениров не работают.

Покупателей в торговых центрах единицы. В пандемию коронавируса большим спросом пользуются продукты, за которыми горожане выстраиваются в очереди.

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, на 29 апреля в открыты 22 Торговых центра, но нет «сплошной работы». Предприниматели знают перечень, кому разрешено работать. По сути, под запрет попадают лишь точки общественного питания и развлекательные заведения.

— Если торговая точка не попадает в список со своим товаром, она не осуществляет деятельность. И должна быть закрыта. В основном в наших Торговых центрах открыты первые этажи, где продают продукты питания. Мы каждый день в ходе рейдов осматриваем ТЦ. Могут работать канцтовары, детские товары — пеленки, детское питание и другое, продажа кормов для животных. Так что работа идет «точечная», — заверила вице-мэр Бердска.