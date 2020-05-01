Подать заявление в вуз онлайн можно будет в июне 2020 года

До конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к сервису «Поступление в вуз онлайн».

Суперсервис в 2020 году будет развернут в 53 вузах

Минобрнауки намерено запустить суперсервис «Поступление в вуз онлайн» в июне текущего года, сообщил в среду замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, выступая в рамках Московского международного салона образования.

Замминистра сообщил, что до конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к суперсервису. «Дальше в течение мая мы протестируем все возможные ошибки, нагрузки для того, чтобы процесс подачи документов для абитуриентов был максимально комфортным и, соответственно, в нем было минимальное количество сбоев. В июне мы уже будем готовы к полной пилотной эксплуатации», — сообщил Омельчук.

В прошлом году Минобрнауки сообщало, что работа над суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» ведется по национальному проекту «Цифровая экономика». Внедрение такого сервиса, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Как заявлял замглавы Минобрнауки Александр Нарукавников, суперсервис в 2020 году будет развернут в 53 вузах.

Источник: ТАСС