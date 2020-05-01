01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Кому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?

14:44 01.05.2020 Фото: pixnio.com
1 0

Тем пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца, выплаты производятся досрочно. Как правило, в конце предыдущего месяца.

Кому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?
Сенатор объяснила, кто получит пенсию в мае досрочно
Сюжет: Пенсионная реформа
Кому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?

Кому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?График выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 маяЕщё 141 новостей

Пенсионеры, получающие пенсию в первых числах месяца, в мае получат её досрочно, сообщила в комментарии “Парламентской газете” зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она напомнила о том, что в России пенсии досрочно выплачиваются дважды в год. Это связано с традиционными для страны периодами длинных праздников. “Досрочная выплата традиционно проводится перед Новым годом, когда идут длинные каникулы. И на майские праздники. Поэтому тем пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца, выплаты производятся досрочно. Как правило, в конце предыдущего месяца”, — сказала Елена Бибикова.

Сенатор также объяснила, что в каждом регионе график досрочных выплат пенсий устанавливается отдельно. Он утверждается по согласованию между органами Пенсионного фонда и доставщиком средств. Например, в Псковской области выплаты пенсий начинаются с пятого числа каждого месяца. Но в некоторых субъектах они начинаются с третьего или даже первого числа каждого месяца.

Таким образом, графики выплат в разных регионах могут незначительно отличаться. Но в любом случае пенсионеры получат положенные средства в срок или даже раньше, подчеркнула сенатор.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже получили пенсию?

Аноним, 01 мая 2020 15:17
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
15:35 01-05-2020
Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
15:30 01-05-2020
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
15:25 01-05-2020
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
15:24 01-05-2020
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
15:21 01-05-2020
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
15:20 01-05-2020
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
15:15 01-05-2020
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
15:14 01-05-2020
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
БердскСколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
15:00 01-05-2020
Сколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
БердскПоселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней
14:54 01-05-2020
Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней