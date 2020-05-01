Кому досрочно выплатят пенсию за май в 2020 году?

Тем пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца, выплаты производятся досрочно. Как правило, в конце предыдущего месяца.

Сенатор объяснила, кто получит пенсию в мае досрочно

Пенсионеры, получающие пенсию в первых числах месяца, в мае получат её досрочно, сообщила в комментарии “Парламентской газете” зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она напомнила о том, что в России пенсии досрочно выплачиваются дважды в год. Это связано с традиционными для страны периодами длинных праздников. “Досрочная выплата традиционно проводится перед Новым годом, когда идут длинные каникулы. И на майские праздники. Поэтому тем пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца, выплаты производятся досрочно. Как правило, в конце предыдущего месяца”, — сказала Елена Бибикова.

Сенатор также объяснила, что в каждом регионе график досрочных выплат пенсий устанавливается отдельно. Он утверждается по согласованию между органами Пенсионного фонда и доставщиком средств. Например, в Псковской области выплаты пенсий начинаются с пятого числа каждого месяца. Но в некоторых субъектах они начинаются с третьего или даже первого числа каждого месяца.

Таким образом, графики выплат в разных регионах могут незначительно отличаться. Но в любом случае пенсионеры получат положенные средства в срок или даже раньше, подчеркнула сенатор.