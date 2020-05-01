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Здоровье / Общество

Он не хочет секса. У мужчин тоже «болит голова»?

17:04 01.05.2020 Фото: Pixabay
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Считается, что «головной болью перед постелью» страдают только женщины. Однако когда от секса отказывается мужчина, как правило, возникают вопросы. Мы решили разобраться, в чем причина того, что ваш мужчина отказывается от близости в самый неподходящий момент.

Он не хочет секса. У мужчин тоже болит голова?
Никогда не умалчивайте о ваших проблемах — проще поговорить, чем носить проблему в себе

У него много работы

Если мужчина, приходя домой после долгого рабочего дня, предпочитает сразу же лечь спать, а вы уже настроились на приятную ночь, скорее всего, дело действительно в усталости. Попробуйте оба сесть и поговорить, как вы можете решить проблему излишней загруженности мужчины, ведь постоянная эмоциональная перегрузка ведет к расстройствам, в том числе и половым.

Мужчина испытывает недостаток тестостерона

Примерно после 30-ти лет уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, а некоторые мужчины страдают от его недостатка всю жизнь. Низкий уровень гормона отражается не только на мощности эрекции, но и на количестве энергии, поэтому мужчина может чувствовать себя вяло, о сексе тут и не может идти речи, пока партнер не восполнит недостаток важного гормона.

Мужчина увлекается порнографией

Конечно, нет мужчин, которые бы не интересовались порнографией в том или ином виде, хотя бы в определенный период в жизни. Проблемы возникают, когда человек становится зависимым от просмотра подобного контента. Когда дело доходит до реального физического контакта, мужчина может испытывать проблемы с эрекцией. Лучшим решением в этой ситуации — отвлечь партнера от виртуальной эротики.

Мужчина испытывает проблемы со здоровьем

Бывают ситуации, когда отказ от секса продиктован проблемами, о которых даже сам мужчина может не догадываться. Если партнер не против секса, но вы оба понимаете, что что-то идет не так, поддержите мужчину и отправьтесь вместе с ним на прием к специалисту.

У мужчины есть проблемы с лишним весом

Сидячий образ жизни и последующий набор веса точно не скажется на качестве секса положительно. Если у мужчины действительно есть проблемы с весом, помогите ему их решить, например, вместе займитесь спортом и не давайте поблажек. Как только вес вернется к нормальным показателям, есть большая вероятность, что и секс станет намного лучше.

Источник: womanhit

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