На 1,2% выросли цены на новостройки из-за дешевой ипотеки

«Меры государственной поддержки застройщиков и особенно запуск программы льготной ипотеки под 6,5% вызвали новый виток роста цен. Большинство девелоперов полагает, что дешевая ипотека вновь подстегнет покупателей к сделкам после снятия карантина, а «обнуление» нефти заставит их, как и во все предыдущие кризисы, прятать накопления в недвижимости. Насколько их оптимистичный прогноз сбудется, покажет время, но рост ценников уже начался», — сказал Луценко.

В среднем по стране квадратный метр строящегося жилья в апреле подорожал на 1,2% — до 60,6 тыс. рублей, что больше, чем за I квартал 2020 года (тогда был — 1%), говорится в исследовании федерального портала. В нем уточняется, что стоимость 1 кв. м увеличилась в 53 городах из 70, в 15 подешевела, в двух осталась неизменной. Самую большую динамику — более 3% — продемонстрировали Якутск, Мурманск, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток и Чита. В Москве стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла в апреле на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%. Среди городов с отрицательной динамикой цены квадратного метра (от 1% до 3%) — Магнитогорск, Астрахань, Киров, Смоленск, Нижний Тагил, Челябинск, Уфа, Тула и Грозный.

«Девелоперы теперь не снизят цены ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, если только экономическая турбулентность совсем не подкосит покупательский спрос. Цены на новостройки будут держаться плюс-минус на том же уровне до конца года», — прогнозирует Луценко.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.