С 6 на 25 мая перенесен резерв проведения итогового сочинения

Резервный срок проведения итогового сочинения, успешное написание которого является для выпускников 11 классов обязательным условием допуска к экзаменам, перенесен на с 6 на 25 мая. Решение связано с продлением режима нерабочих дней до 11 мая, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый срок, то Рособрнадзор определит для этих субъектов другую дату

Уточняется, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими, поэтому итоговое сочинение «не может быть проведено в ранее предусмотренный резервный срок 6 мая». «Рособрнадзор перенес резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. Соответствующее разъяснительное письмо направлено в региональные органы управления образованием», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый срок, то Рособрнадзор определит для этих субъектов другую дату.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что более 99,5% выпускников 2020 года уже получили «зачет» за итоговое сочинение.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня и закончатся 11 июля.