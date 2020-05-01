С прогулок и пробежек начнется отмена режима самоизоляции в России, заявила глава Роспотребнадзора

Начало октября- декада пожилых

Ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, в том числе режим самоизоляции, стали непростым этапом для жителей страны. Однако они существенно помогли снизить нагрузку на систему здравоохранения, избежать взрывного роста заболеваемости. О том, как изменится жизнь россиян после послабления ограничений, могут ли отечественные тест-системы дать ложный результат, насколько точна статистика по количеству заболевших, и как она сама поддерживает иммунитет, чтобы не заболеть, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Анна Юрьевна, сейчас звучат различные прогнозы о том, когда ситуация с коронавирусом в России достигнет пика и пойдет на спад. Глава Подмосковья Андрей Воробьев, например, 29 апреля заявил, что его регион вышел на плато. Ситуация стабилизировалась и в Москве. Большинство специалистов сходится в том, что улучшения начнутся в середине мая-июня. Что вы думаете по этому поводу, оценивая ситуацию, так сказать, изнутри?

— Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание. Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста. Это то, что нас обнадеживает, но не вселяет абсолютную уверенность, что мы достигли какого-то уровня, с которого можем спускаться только вниз, и он не изменится и не пойдет по направлению вверх. Это будет зависеть от того, насколько четко наши сограждане будут выполнять требования сегодняшнего дня, требования специалистов, эпидемиологов, и не нарушать их.

— Вы ранее не раз говорили, что Россия идет по благоприятному сценарию развития событий в борьбе с распространением коронавируса. Продолжает ли сценарий оставаться таковым, несмотря на ежедневный рост числа заболевших?

— У нас увеличивается количество случаев. Это неизбежно при таком объеме инфекционных больных в популяции. Но на сегодняшний день очень важно, чтобы это количество не возрастало, темп прироста не увеличивался. Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно. На сегодняшний день эта подготовка и эта готовность позволяют нам сохранять жизни людям, и даже в тяжелых случаях людей лечить, — они выздоравливают, — и не терять больных так, как это происходит в других странах. — В социальных сетях и в интернете нередко можно встретить обсуждения, что этот вирус пришел в Россию раньше января (первые два случая в РФ были зарегистрированы 31 января — прим. ТАСС), и многие уже переболели им в ноябре-декабре, имея аналогичные симптомы. Не исключаете ли вы такой возможности? — Конечно, каждому из нас хотелось бы быть защищенным. Быть защищенным — значит, иметь иммунитет. Вакцины пока нет, значит иммунитет может быть только в том случае, если мы считаем, что уже переболели и этого не заметили. На это, конечно, очень хочется надеется, но я могу абсолютно точно сказать, что таких людей у нас сегодня крайне мало.

Главная задача сегодня для каждого из нас — не заболеть

— Анна Юрьевна, если же в марте, когда количество заболевших у нас начало расти, инфицированные граждане возвращались к нам в основном из-за границы, то как теперь выглядит соотношение завозных и контактных случаев заболевания в России? — С середины марта мы абсолютно четко начали понимать, что случаев заражения внутри страны стало больше, чем количества случаев, завезенных в Россию. Сейчас есть распространение внутри страны, против которого, собственно, мы и предпринимаем все меры. — Давайте поговорим о тестировании населения на коронавирусную инфекцию. Надежны и достоверны ли наши тест-системы? — Российские тест-системы, первые из них появились во второй декаде января, работают очень хорошо. Они работают очень хорошо не только в Российской Федерации, а более чем в 20 странах, куда мы их направляли. Мы их тестировали вместе с китайскими коллегами, поэтому претензий и нареканий к нашим тест-системам нет. Сегодня их зарегистрировано в стране 18, каждая прошла весь необходимый путь для того, чтобы получить регистрационное удостоверение. Особенностей тестирования может быть несколько. Во-первых, это забор материала (мазок из носа и ротоглотки — прим. ТАСС). Он должен проводиться очень качественно и квалифицированно. Для того, чтобы вирус обнаружить в лаборатории, материал должен быть в той же пробе, в которой его привезли. Если забор произведен некачественно, то тогда, к сожалению, количества материала может быть столь мало, или его там может совсем не быть, и ни один прибор этого обнаружить не сможет. Нельзя найти то, чего нет. Во-вторых, очень важен навык специалистов, которые начинают работать. Ведь сегодня тестированием занимаются те лаборатории (имеются в виду коммерческие лаборатории и лаборатории медицинских организаций — прим. ТАСС), которые раньше в принципе никогда такого рода исследованиями не занимались, и здесь нужен специальный навык. Но наши коллеги делают все очень старательно, во всех лабораториях работают люди квалифицированные, нарабатывающие опыт и подготовку очень быстро. — То есть вероятность получить ложноотрицательный или ложноположительный результат сведена к минимуму? — На сегодняшний день мы абсолютно уверены в тех результатах, которые дают лаборатории. Вместе с тем, хочу сказать, что наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале. Поэтому если уж мы и говорим о чем-то, то уж точно не о ложноотрицательных результатах.

Наши тест-системы, российские, ни одна, ничего не пропустят

— Вы недавно сказали, что для того, чтобы передача вируса от человека к человеку прекратилась, и он стал сезонной инфекцией, нужно, чтобы переболело 60% населения. Как изменится коронавирус, если станет сезонным? Можно ли уже судить о том, что он станет менее заразным, более летальным? — Вирус — из тех почти 5 тыс. паспортов вирусов полногеномного секвенирования, которые выложены в доступных информационных ресурсах. По генетическому составу этих возбудителей исследования говорят о том, что он практически не меняется. Это для нас хорошая новость, это значит для него можно будет сделать хорошую вакцину. Вместе с тем, 60% населения — это такая эпидемиологическая азбука, когда мы говорим, что любая эпидемия невозможна, если 60% населения имеют иммунитет. Однако это не всегда и не для всех вирусов абсолютно так. У нас есть вирусы, которые приходят и сами уходят. Скорее всего для каждого из них есть свой порог по количеству населения, которое должно обладать иммунитетом для того, чтобы вирус потерял свою активность и свою силу. Очевидно, что это необязательно 60%. С этим вирусом мы познакомились не так давно, поэтому пока мы, весь мир, все ученые мира набирают знания о его эпидемиологии, о методах его профилактики, лечения и о воздействии в первую очередь на организм человека. — Некоторые россияне высказываются в социальных сетях, что власти замалчивают данные о количестве заболевших, якобы их на самом деле гораздо больше. Насколько точна предоставляемая гражданам статистика? — За эту цифру мы абсолютно четко отвечаем. Она абсолютно реальна, абсолютно истинна, потому что мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может. — Президент Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая. На какой стадии находится это поручение? Какие критерии и меры войдут в план? — Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений — это, конечно, же снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей. Это три базовых показателя. Есть еще дополнительные критерии, которые могут быть выражены в показателе летальности, показателе иммунной прослойки, для этого нужно проводить специальные исследования. Может быть, еще какие-то критерии будут, мы посмотрим чуть позже, но пока мы говорим об этих показателях. Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений. Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать. — Анна Юрьевна, на вас лично легла большая нагрузка в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Как вы поддерживаете свой иммунитет и защищаетесь от вируса? Ведь полную самоизоляцию вы по понятным причинам соблюдать не можете. — Я стараюсь все время держать руки чистыми, при необходимости надевать маску. она всегда со мной. У меня есть небольшой запас масок и в машине, и в кабинете. И меня спасают витамины. Витамин С в любом продукте питания, все они известны, и в аптечной форме. Пока так.

Источник: ТАСС