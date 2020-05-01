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Чемпионат Европы по футболу проведут 11 июня в 2021 году

17:03 01.05.2020 Фото: кремлин.ру
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году в те же сроки, которые были запланированы в этом году.

Чемпионат Европы по футболу проведут 11 июня в 2021 году
Кадр с церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году

Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В УЕФА заявили, что настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах. В организации добавили, что продолжают находиться в контакте со всеми городами по этому вопросу.

9 апреля британский таблоид Daily Mail сообщил, что число городов-организаторов может быть сокращено. В УЕФА отметили, что советуются с хозяевами турнира. Отмечалось, что отказаться от проведения мундиаля планируют Рим и Бильбао.

Чемпионат Европы не состоится летом 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир был перенесен на лето 2021 года.

Источник: lenta.ru

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