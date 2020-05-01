На тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионам

В настоящее время короновирусом болеют 100 042 россиян. За последние сутки выздоровело 1 601 россиян. Всего — 13 220 человек.

Цифры заболевания растут

Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 1 мая. за последние сутки зарегистрирован 7 933 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 114 431. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 96 россиян. Всего умерло 1 169 человека.

В настоящее время короновирусом болеют 100 042 россиян. За последние сутки выздоровело 1 601 россиян. Всего — 13 220 человек.

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