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На тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионам

14:44 01.05.2020 Фото: скриншот с сайта СтопкоронавирусРФ.
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В настоящее время короновирусом болеют 100 042 россиян. За последние сутки выздоровело 1 601 россиян. Всего — 13 220 человек.

На тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионам
Цифры заболевания растут
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионам

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Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 1 мая. за последние сутки зарегистрирован 7 933 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 114 431. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 96 россиян. Всего умерло 1 169 человека.

В настоящее время короновирусом болеют 100 042 россиян. За последние сутки выздоровело 1 601 россиян. Всего — 13 220 человек.

СВОДКА ПО РЕГИОНАМ:

Регион Заболело Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  57300 3561  50876  5766  658
Московская область  12507 797  11940  458  109
Санкт-Петербург  4411 349  3599  779  33
Нижегородская область  2123 179  1820  289  14
Республика Дагестан  1553 164  1427  114  12
Мурманская область  1313 86  1196  113  4
Краснодарский край  1083 66  786  277  20
Тульская область  1047 82  919  121  7
Ростовская область  1026 83  919  98  9
Калужская область  1006 121  940  54  12
Брянская область  989 88  740  240  9
Свердловская область  935 232  832  102  1
Ленинградская область  929 44  800  126  3
Рязанская область  923 43  854  64  5
Республика Татарстан  894 71  805  88  1
Республика Башкортостан  843 77  662  167  14
Республика Северная Осетия — Алания  836 73  748  84  4
Курская область  792 66  694  94  4
Республика Ингушетия  769 47  618  129  22
Республика Мордовия  728 30  639  86  3
Владимирская область  715 46  671  37  7
Красноярский край  714 48  581  124  9
Тамбовская область  675 63  567  106  2
Ставропольский край  651 89  536  101  14
Республика Коми  649 28  580  64  5
Республика Чувашия  627 41  502  117  8
Республика Марий Эл  597 31  262  332  3
Ярославская область  570 64  502  63  5
Оренбургская область  569 49  387  179  3
Хабаровский край  566 30  488  73  5
Тверская область  564 29  487  74  3
Орловская область  562 37  475  82  5
Челябинская область  538 44  480  57  1
Воронежская область  529 36  446  74  9
Новосибирская область  526 55  441  80  5
Пермский край  524 24  422  95  7
Ямало-Ненецкий автономный округ  514 51  397  116  1
Кировская область  511 18  461  46  4
Чеченская Республика  504 19  266  231  7
Кабардино-Балкарская Республика  499 43  419  78  2
Саратовская область  487 49  433  52  2
Смоленская область  455 26  425  27  3
Пензенская область  448 44  309  132  7
Липецкая область  446 31  355  89  2
Тюменская область  442 7  330  109  3
Приморский край  430 27  367  59  4
Ульяновская область  429 23  360  65  4
Алтайский край  423 41  367  55  1
Ханты-Мансийский АО  405 18  322  80  3
Ивановская область  403 44  321  79  3
Карачаево-Черкесская Республика  398 46  382  14  2
Калининградская область  395 37  317  73  5
Самарская область  392 25  335  52  5
Волгоградская область  386 42  312  66  8
Астраханская область  384 19  299  81  4
Белгородская область  383 28  331  47  5
Новгородская область  297 18  269  26  2
Республика Бурятия  297 26  199  94  4
Камчатский край  281 16  262  19  0
Республика Хакасия  257 25  228  22  7
Удмуртская Республика  237 9  198  31  8
Республика Калмыкия  231 39  189  39  3
Республика Саха (Якутия)  229 22  197  29  3
Костромская область  227 16  191  33  3
Архангельская область  213 15  157  51  5
Вологодская область  184 11  134  50  0
Республика Адыгея  165 2  114  48  3
Псковская область  153 4  128  17  8
Забайкальский край  134 20  95  39  0
Еврейская автономная область  131 7  118  13  0
Кемеровская область  128 2  107  19  2
Иркутская область  123 18  69  50  4
Магаданская область  110 9  105  3  2
Омская область  107 10  78  26  3
Томская область  97 8  72  24  1
Республика Крым  92 3  57  35  0
Севастополь  85 7  76  9  0
Республика Карелия  74 8  63  11  0
Амурская область  67 11  54  12  1
Курганская область  45 5  34  11  0
Республика Тыва  39 6  10  29  0
Ненецкий автономный округ  34 1  33  1  0
Республика Алтай  33 1  33  0  0
Сахалинская область  24 1  5  19  0
Чукотский автономный округ  20 2  18  2  0
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