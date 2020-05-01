На тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионам

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 1 мая. за последние сутки зарегистрирован 7 933 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 114 431. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 96 россиян. Всего умерло 1 169 человека.
В настоящее время короновирусом болеют 100 042 россиян. За последние сутки выздоровело 1 601 россиян. Всего — 13 220 человек.
СВОДКА ПО РЕГИОНАМ:
|Регион
|Заболело
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|57300
|3561
|50876
|5766
|658
|Московская область
|12507
|797
|11940
|458
|109
|Санкт-Петербург
|4411
|349
|3599
|779
|33
|Нижегородская область
|2123
|179
|1820
|289
|14
|Республика Дагестан
|1553
|164
|1427
|114
|12
|Мурманская область
|1313
|86
|1196
|113
|4
|Краснодарский край
|1083
|66
|786
|277
|20
|Тульская область
|1047
|82
|919
|121
|7
|Ростовская область
|1026
|83
|919
|98
|9
|Калужская область
|1006
|121
|940
|54
|12
|Брянская область
|989
|88
|740
|240
|9
|Свердловская область
|935
|232
|832
|102
|1
|Ленинградская область
|929
|44
|800
|126
|3
|Рязанская область
|923
|43
|854
|64
|5
|Республика Татарстан
|894
|71
|805
|88
|1
|Республика Башкортостан
|843
|77
|662
|167
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|836
|73
|748
|84
|4
|Курская область
|792
|66
|694
|94
|4
|Республика Ингушетия
|769
|47
|618
|129
|22
|Республика Мордовия
|728
|30
|639
|86
|3
|Владимирская область
|715
|46
|671
|37
|7
|Красноярский край
|714
|48
|581
|124
|9
|Тамбовская область
|675
|63
|567
|106
|2
|Ставропольский край
|651
|89
|536
|101
|14
|Республика Коми
|649
|28
|580
|64
|5
|Республика Чувашия
|627
|41
|502
|117
|8
|Республика Марий Эл
|597
|31
|262
|332
|3
|Ярославская область
|570
|64
|502
|63
|5
|Оренбургская область
|569
|49
|387
|179
|3
|Хабаровский край
|566
|30
|488
|73
|5
|Тверская область
|564
|29
|487
|74
|3
|Орловская область
|562
|37
|475
|82
|5
|Челябинская область
|538
|44
|480
|57
|1
|Воронежская область
|529
|36
|446
|74
|9
|Новосибирская область
|526
|55
|441
|80
|5
|Пермский край
|524
|24
|422
|95
|7
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|514
|51
|397
|116
|1
|Кировская область
|511
|18
|461
|46
|4
|Чеченская Республика
|504
|19
|266
|231
|7
|Кабардино-Балкарская Республика
|499
|43
|419
|78
|2
|Саратовская область
|487
|49
|433
|52
|2
|Смоленская область
|455
|26
|425
|27
|3
|Пензенская область
|448
|44
|309
|132
|7
|Липецкая область
|446
|31
|355
|89
|2
|Тюменская область
|442
|7
|330
|109
|3
|Приморский край
|430
|27
|367
|59
|4
|Ульяновская область
|429
|23
|360
|65
|4
|Алтайский край
|423
|41
|367
|55
|1
|Ханты-Мансийский АО
|405
|18
|322
|80
|3
|Ивановская область
|403
|44
|321
|79
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|398
|46
|382
|14
|2
|Калининградская область
|395
|37
|317
|73
|5
|Самарская область
|392
|25
|335
|52
|5
|Волгоградская область
|386
|42
|312
|66
|8
|Астраханская область
|384
|19
|299
|81
|4
|Белгородская область
|383
|28
|331
|47
|5
|Новгородская область
|297
|18
|269
|26
|2
|Республика Бурятия
|297
|26
|199
|94
|4
|Камчатский край
|281
|16
|262
|19
|0
|Республика Хакасия
|257
|25
|228
|22
|7
|Удмуртская Республика
|237
|9
|198
|31
|8
|Республика Калмыкия
|231
|39
|189
|39
|3
|Республика Саха (Якутия)
|229
|22
|197
|29
|3
|Костромская область
|227
|16
|191
|33
|3
|Архангельская область
|213
|15
|157
|51
|5
|Вологодская область
|184
|11
|134
|50
|0
|Республика Адыгея
|165
|2
|114
|48
|3
|Псковская область
|153
|4
|128
|17
|8
|Забайкальский край
|134
|20
|95
|39
|0
|Еврейская автономная область
|131
|7
|118
|13
|0
|Кемеровская область
|128
|2
|107
|19
|2
|Иркутская область
|123
|18
|69
|50
|4
|Магаданская область
|110
|9
|105
|3
|2
|Омская область
|107
|10
|78
|26
|3
|Томская область
|97
|8
|72
|24
|1
|Республика Крым
|92
|3
|57
|35
|0
|Севастополь
|85
|7
|76
|9
|0
|Республика Карелия
|74
|8
|63
|11
|0
|Амурская область
|67
|11
|54
|12
|1
|Курганская область
|45
|5
|34
|11
|0
|Республика Тыва
|39
|6
|10
|29
|0
|Ненецкий автономный округ
|34
|1
|33
|1
|0
|Республика Алтай
|33
|1
|33
|0
|0
|Сахалинская область
|24
|1
|5
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|20
|2
|18
|2
|0