2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России

Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии

Свыше 2 770 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях России в период с марта по 30 апреля, сообщает ТАСС.

За указанный период в армии было установлено 1 068 военнослужащих с коронавирусом, в военных вузах выявлено 1 140 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей.

В довузовских учебных заведениях тест на коронавирус показал положительный результат у 283 преподавателей и воспитанников. В Вооруженных силах вирусом заразились 285 гражданских сотрудников.

Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания, говорится в бюллетене Минобороны.