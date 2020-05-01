01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России

15:21 01.05.2020 Фото: МЧС НСО
0

Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии

Свыше 2 770 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях России в период с марта по 30 апреля, сообщает ТАСС.

За указанный период в армии было установлено 1 068 военнослужащих с коронавирусом, в военных вузах выявлено 1 140 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей.

В довузовских учебных заведениях тест на коронавирус показал положительный результат у 283 преподавателей и воспитанников. В Вооруженных силах вирусом заразились 285 гражданских сотрудников.

Среди заболевших военнослужащих двое находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания, говорится в бюллетене Минобороны.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Больных станет больше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
15:35 01-05-2020
Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
15:30 01-05-2020
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
15:25 01-05-2020
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
15:24 01-05-2020
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
15:21 01-05-2020
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
15:20 01-05-2020
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
15:15 01-05-2020
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
15:14 01-05-2020
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
БердскСколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
15:00 01-05-2020
Сколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
БердскПоселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней
14:54 01-05-2020
Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней