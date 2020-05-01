Сколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки

От старости рухнули качели с ребенком в Красном Соколе. Чтобы поставить новые конструкции во дворе, жителям четырех домов нужно собрать примерно по 60 рублей с квартиры. УК «Гурман» считает ржавые карусели и горки реальной угрозой.

25-летние качели рухнули во дворе дома №17 в Красном Соколе

Вчера, 30 апреля, управляющая компания «Гурман» убрала с детской площадки рухнувшие качели. Об этом сегодня, 1 мая, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил директор УК Михаил Перфилов.

Напомним, в четверг упали качели во дворе дома №17 в Красном Соколе в тот момент, когда на них качались дети.

— Наш двор предназначен для трех многоэтажных домов, поэтому детей на детской площадке всегда много. Соседи рассказали, что мальчик сестру раскачивал и в это время качели рухнули. Трубы обломились у самого основания. Слава Богу, дети не пострадали — ушиблись только, удачно упали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» горожанин и прислал фото на WhatsApp редакционного телефона 953-878-90-10.

По словам жителя 9-этажки, конструкции на детской площадке установили при сдаче дома

в 1995-1997 годах. Поэтому не удивительно, что металлические опоры качелей просто не выдержали времени и постоянной эксплуатации.

— Аварийная конструкция во дворе была одна. Мы ее убрали, — сообщил Перфилов, отметив, что произошел физический износ столбов.

По его словам, в управляющую компанию никто из жителей четырех домов, пользующихся одной площадкой, не обращался с предложением заменить элементы детского городка. Хотя это сделать вполне по силам.

Остальные конструкции «еще держаться». И по упавшей, считает Михаил Перфилов, обнаружить ее разрушение было невозможно, не было никаких внешних признаков износа, аварийности:



— Наступила старость. Трубы ржавые изнутри, их просто срезало, как ножом. Качели и другие конструкции на детских площадках мы обследуем два раза в год. Но увидеть, что завтра качели упадут, невозможно. По-хорошему, их все нужно убирать и ставить новые.

Как отметил Михаил Сергеевич, необходимо решение собственников, в том числе по источнику финансирования этих работ. И такой опыт уже есть. Например, собственники квартир домов №79 и 81 на ул. Островского решили благоустроить детскую и спортивную площадки. И УК «Гурман» уже приступил к работам.

— Микрорайон, 5 буквально два дня назад сделал предоплату на покупку новых элементов для детской площадки. Люди приняли решение, собрали деньги и используют средства по своему усмотрению. Замена конструкций во дворах назрела, это реальная проблема, но почему-то люди не хотят. Желают только те, у кого есть дети, — отметил Перфилов.

По его словам, деньги вполне приемлемые. Например, «Гурман» заказал 7 элементов на детскую площадку — горки, качели, карусели, песочницы, которые обошлись в общей сложности в 120 тыс. рублей. Директор УК подсчитал, что если предусмотреть в тарифе на жилищные услуги для жителей четырех домов в Красном Соколе, то получится примерно 1 рубль с квадратного метра. То есть за год каждой квартире придется заплатить примерно 40-60 рублей в зависимости от площади квартиры.

— И за год мы получим новую детскую площадку. Совет дома там (Красный Сокол, 17) хороший. Они работают. Кроме детской площадки у них есть куча проблем на доме, которые надо решать. Кроме того, люди из дома №16 в Красном Соколе жаловались, что их детей выгоняют со двора жители дома №17, к которому относится территория. Но двором пользуются все, и затраты по обслуживанию детской площадки мы разносим по всем домам пропорционально. Мы понимаем, что соседние дома вообще не имеют дворовых территорий, — констатировал директор «Гурмана».