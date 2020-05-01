01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть

15:14 01.05.2020 Фото: Колёса.ру
0

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.

Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
В реальности же объем багажника Chevrolet Niva составляет всего 320 литров, что сопоставимо лишь с компактным хэтчбеком Renault Sandero

У Chevrolet Niva, любимой многими за надежность, практичность и внедорожные возможности, есть значимый недостаток – малый объем багажника. Используя собственную фантазию и здравый смысл, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела лишенная этой проблемы удлиненная версия автомобиля.
Одним из способов увеличения багажника Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.(а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. И получившиеся рендеры это подтверждают: полезный объем багажного отделения заметно увеличен, а пропорции автомобиля стали более гармоничными. С учетом такой «реформации» Niva может получиться одним из самых доступных внедорожников на российском рынке, который отлично подходит не только для езды на пересеченной местности (там, где нет привычных нам дорог), но и для семьи.
В реальности же объем багажника Chevrolet Niva составляет всего 320 литров, что сопоставимо лишь с компактным хэтчбеком Renault Sandero. Из современных моделей LADA, для сравнения, меньше поклажи вмещается только в хэтчбек Granta (240 л) и трехдверный внедорожник 4×4 (265 л).

Под капотом ожидающая обновления и ребрендинга Niva оснащается безальтернативным 1,7-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-2123 мощностью 80 л.с., вместе с которым сочетаются 5-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод.

Цены на актуальный внедорожник стартуют с отметки 677 000 рублей за комплектацию SL. Самая дорогая версия LEM+ предлагается к продаже за 851 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите такую машину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
15:35 01-05-2020
Ударила 20 раз ножом и отрезала голову 11-летней дочери: Видео из зала суда с голой Татьяной Пьяновой появилось в Сети Украины
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
15:30 01-05-2020
Отказал в расследовании по происхождению коронавируса Китай ВОЗ
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
15:25 01-05-2020
Уход Мишустина с поста премьера опроверг Песков
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
15:24 01-05-2020
Почему убрали Путина с мозаики из храма Вооруженных сил, объяснила РПЦ
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
15:21 01-05-2020
2770 зараженных коронавирусом нашли в армии и военных учебных заведениях России
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
15:20 01-05-2020
KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
15:15 01-05-2020
Первое уголовное дело на поджигателя травы спалившего 50 дачных домов завели в Новосибирской области
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
15:14 01-05-2020
Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть
БердскСколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
15:00 01-05-2020
Сколько падать качели с детьми будут во дворах Бердска? Пока жильцы не сложатся на новые детские площадки
БердскПоселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней
14:54 01-05-2020
Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней