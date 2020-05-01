Фото удлиненной LADA Niva выложили в сеть

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.

В реальности же объем багажника Chevrolet Niva составляет всего 320 литров, что сопоставимо лишь с компактным хэтчбеком Renault Sandero

У Chevrolet Niva, любимой многими за надежность, практичность и внедорожные возможности, есть значимый недостаток – малый объем багажника. Используя собственную фантазию и здравый смысл, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела лишенная этой проблемы удлиненная версия автомобиля.

Одним из способов увеличения багажника Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.(а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. И получившиеся рендеры это подтверждают: полезный объем багажного отделения заметно увеличен, а пропорции автомобиля стали более гармоничными. С учетом такой «реформации» Niva может получиться одним из самых доступных внедорожников на российском рынке, который отлично подходит не только для езды на пересеченной местности (там, где нет привычных нам дорог), но и для семьи.

В реальности же объем багажника Chevrolet Niva составляет всего 320 литров, что сопоставимо лишь с компактным хэтчбеком Renault Sandero. Из современных моделей LADA, для сравнения, меньше поклажи вмещается только в хэтчбек Granta (240 л) и трехдверный внедорожник 4×4 (265 л).

Под капотом ожидающая обновления и ребрендинга Niva оснащается безальтернативным 1,7-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-2123 мощностью 80 л.с., вместе с которым сочетаются 5-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод.

Цены на актуальный внедорожник стартуют с отметки 677 000 рублей за комплектацию SL. Самая дорогая версия LEM+ предлагается к продаже за 851 000 рублей.

Источник: Автоновости дня