KIA расширяет линейку кроссоверов новым Kia XCeed в России

В июне начнутся продажи компактного европейского кроссовера KIA XCeed

Компания KIA анонсировала ряд мер по преодолению негативных последствий эпидемии коронавируса в России.

В России в конце второго квартала модельная линейка Kia в сегменте SUV получит значительное усиление. В июне начнутся продажи стильного европейского кроссовера Kia XCeed с мощными турбонаддувными двигателями 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. На рынках Евросоюза, где продажи XCeed начались ранее, новая модель была тепло встречена клиентами и отмечена наградами за великолепный дизайн, пишет сайт KIA.ru

Также в июне 2020 года на российский рынок выйдут новые версии компактного кроссовера Kia Seltos с двигателем 1.6 MPI (с распределенным впрыском), производство которых по технологии полного цикла (CKD) уже началось в апреле на заводе АВТОТОР в Калининграде. Клиентам будут доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Общее число различных вариантов Kia Seltos в России без учета широкой цветовой гаммы достигнет двадцати одного.