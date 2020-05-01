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Дарили шоколадки за сухпайки весом в 20 кг родители педагогам школ Бердска

17:15 01.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В школах №2 и №9 продуктовые наборы выданы на 100%. В школе №11, одни родители отказались забирать сухпаек, другие поменяли место жительство.

Дарили шоколадки за сухпайки весом в 20 кг родители педагогам школ Бердска
Мамы и папы получавшие наборы благодарили за оказанную помощь
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Дарили шоколадки за сухпайки весом в 20 кг родители педагогам школ Бердска

Дарили шоколадки за сухпайки весом в 20 кг родители педагогам школ БердскаНа тысячу больше: 7 933 новых зараженных коронавирусом за сутки на 1 мая в России. Сводка по регионамЕщё 931 новостей

29 и 30 апреля раздавали сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов. Для 3000 детей подготовлена такая поддержка в городе.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад.

В школе № 9 за два дня забрали 153 набора. 29 апреля получили продуктовые наборы родители школьников с 1 по 7 класс. 30 забрали сухпайки для учащихся 8-11 классов.

— Родители молодцы, как мы и просили получали наборы в масках и перчатках. Приходили с паспортом, соблюдая дистанцию. Наборы очень качественные. В них самое необходимое, что используется каждый день. Такая акция прошла впервые и помощь получили именно те, кто в ней нуждается, — рассказала 1 мая директор школы №9 Вера Забелич.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» родители школы №9 уходили довольные с несколькими пакетами сухпайков. Семье Калантаевых из четырех детей, трое из которых школьники, продуктовые наборы — большое подспорье. Глава семьи сейчас на больничном, доходы мамы сократились из-за пандемии коронавируса. Улыбающиеся и довольные родители признавались, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

По словам директора школы № 11 Николая Репренцева, в школе Микрорайона приготовили 258 наборов, два из которых осталось. Одни родители отказались забирать, другие поменяли место жительство. Мамы и папы получавшие наборы благодарили за оказанную помощь.

В школе №2 было собрано 236 наборов. За два дня из все забрали. Родители были заранее проинформированы о времени выдачи.
— График был составлен таким образом, что взрослые получили продукты сразу на несколько ребятишек. Родители были очень рады и говорили спасибо за помощь. Одна мама, в знак благодарности, подарила сотрудникам шоколадки,- призналась директор школы №2 «Спектр» Евгения Перфилова.

Сумма сухпайка рассчитывалась из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

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