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Серьезный должок: 837 млн руб. должны за вывоз мусора жители области, рассказала директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова

22:52 01.05.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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630 единиц спецтехники вывозят отходы, работают несколько тысяч человек. Главная цель – обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, отметила Лариса Александровна.

Серьезный должок: 837 млн руб. должны за вывоз мусора жители области, рассказала директор ООО «Экологии Новосибирск» Лариса Анисимова
Перевозчики влазят в долги, чтобы мусор вывозился в срок
Сюжет: Мусорная реформа
Серьезный должок: 837 млн руб. должны за вывоз мусора жители области, рассказала директор ООО «Экологии Новосибирск» Лариса Анисимова

Серьезный должок: 837 млн руб. должны за вывоз мусора жители области, рассказала директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса АнисимоваДолжники: 40 млн рублей должны жители Бердска за вывоз мусора, рассказала директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса АнисимоваЕщё 157 новостей

Долг жителей Новосибирской области за вывоз мусора на 24 апреля составил 837 млн рублей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила генеральный директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Задолженность физических лиц, проживающих в Новосибирской области, перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» составляет более 837 млн рублей, — рассказала Лариса Александровна 24 апреля.

Весь персонал и парк спецтехники работает с повышенной нагрузкой, отмечает Анисимова. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности области предпринимаются все меры, чтобы не допустить перебоев в транспортировании отходов. 630 единиц спецтехники осуществляют транспортирование отходов. Ежедневно несколько тысяч человек заняты в сфере обращения с отходами.

— Главная цель – обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, отметила Лариса Анисимова.

Также директор ООО «Экологии-Новосибирск» рассказала, что в соответствии с постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года введен запрет на начисление пеней и ограничение предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. При этом обязанность граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги сохранена. От платежной дисциплины зависит устойчивость работы предприятий коммунального комплекса, в том числе и ООО «Экология – Новосибирск».

Лариса Анисимова напоминает, что плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.

Сколько из 837 млн рублей долг жителей Бердска – читайте подробности в ближайшее время.

Для справки

Сервисы для дистанционной оплаты услуги:

• Личный кабинет на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» (https://ecologynsk.ru);
• Мобильное приложение «Платосфера» от ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;
• Иные способы внесения платы: Федеральная Система «Город», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».

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От редакции

Большой долг?

Аноним, 01 мая 2020 17:34
А почему они должны столько денег грести? При том, что мусор вывозят отвратительно. Это их ещё нужно штрафовать

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