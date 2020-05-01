Должники: 40 млн рублей должны жители Бердска за вывоз мусора, рассказала директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова

Лариса Александровна отмечает, что весь персонал и парк спецтехники работает с повышенной нагрузкой. От платежной дисциплины зависит устойчивость работы предприятий коммунального комплекса, в том числе и регоператора.

Контейнерная площадка у дома №25 на ул. Ленина завалена мусором уже к полудню

Должны 40,7 млн рублей жителей Бердска за вывоз мусора на 24 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила генеральный директор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Напомним, Анисимова рассказывала, что жители всей Новосибирской области должны 837 млн руб.

— Задолженность физических лиц, проживающих в Новосибирской области, перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» составляет более 837 млн рублей. Задолженность в Бердске – более 40,7 млн рублей, Искитим – 20,3 млн рублей, — рассказала Лариса Александровна 24 апреля.

Директор регоператора отмечает, что весь персонал и парк спецтехники работает с повышенной нагрузкой. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности области предпринимаются все меры, чтобы не допустить перебоев в транспортировании отходов. 630 единиц спецтехники осуществляют транспортирование отходов. Ежедневно несколько тысяч человек заняты в сфере обращения с отходами.

— Главная цель – обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, отметила Лариса Анисимова.

Также директор ООО «Экологии-Новосибирск» рассказала, что в соответствии с постановлением Правительства РФ до 1 января 2021 года введен запрет на начисление пеней и ограничение предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. При этом обязанность граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги сохранена. От платежной дисциплины зависит устойчивость работы предприятий коммунального комплекса, в том числе и ООО «Экология – Новосибирск».