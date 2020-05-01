Как быстро изготовить одноразовую и многоразовую маску для защиты от COVID-19

Практически единственным шансом не заполучить коронавирус, выходя из дома, является маска. Однако не все люди знают, что не обязательно ее покупать в магазине или аптеке. Надежную маску каждый желающий сможет сделать самостоятельно.

Надежную маску каждый желающий сможет сделать самостоятельно

Пандемия коронавируса находится в самом разгаре. Практически единственным шансом его не заполучить является маска. Однако не все люди знают, что не обязательно ее покупать в магазине или аптеке. Надежную маску каждый желающий сможет сделать самостоятельно. Для этого понадобится только некоторое время и большое желание.

Одноразовые маски

С этими масками лучше долго не передвигаться, их нужно регулярно менять. Однако для похода в магазин она подойдет идеально. После использования ее лучше выбросить, так как больше она не сможет защитить человека.

Для того чтобы сделать маску, нужно взять марлю, 2 салфетки из вискозы. Можно также использовать другие фильтры, которые есть в доме. Салфетки стоит сложить пополам. Между ними нужно разместить марлю. Человек может подобрать форму маски самостоятельно, используя свои предпочтения и пожелания.

Салфетки и марлю стоит сложить гармошкой. К краям нужно пришить резинку. Лучше выбирать не толстую, дабы она не давилась. Если дома есть степлер, то можно использовать его вместо ниток. Это значительно упростит задачу. После стоит прошить всю маску по краям, чтобы она не распалась. В этом случае тоже можно использовать степлер. Однако стоит обратить внимание на безопасность. Острые стороны скрепок лучше поместить наизнанку, дабы не повредить лицо.

После этого маску можно использовать. Для длительных прогулок стоит запастись несколькими масками, дабы иметь возможность их вовремя поменять. Или же изготовить дома многоразовую маску.

Многоразовые маски

Эти маски подойдут тем людям, которые в это непростое для всей страны время не могут оставаться дома.

Для ее изготовления стоит сначала распечатать шаблон, или же нарисовать самостоятельно. Основным заданием является подбор материала. Специалисты рекомендуют использовать неопрен. Этот материал является эластичным и дышащим. Если его нет, то можно взять трикотаж, но он должен быть плотным.

Выбранную ткань стоит приложить к готовому трафарету и вырезать 2 штуки. После этого нужно взять нитку с иголкой и сшить эти части: верх и низ. Между ними стоит положить марлю, сложенную в несколько раз. Это будет качественным фильтром, дабы инфекция не проникла к дыхательным путям. После этого можно все сшить. Если дома есть швейная машинка, то это только ускорит работу.

Подобные маски можно использовать неоднократно. Однако после носки лучше их постирать и проутюжить. Это поможет устранить всю инфекцию, которая собралась во время носки.



Если все люди ответственно отнесутся к рекомендациям правительства о носке маски, то это позволит остановить вирус и вернуться к обычной жизни. Также не стоит забывать о других мерах предосторожности. С людьми нужно соблюдать дистанцию не менее 1 м, стоит избегать большого скопления людей, руки нужно мыть часто, а по возможности носить перчатки. Не стоит забывать об антисептиках, которых очень много. Однако лучше всего в такой период просто оставаться дома. Такой простой способ поможет спасти жизнь многим людям.

Источник: rsute.ru