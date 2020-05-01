Умер вице-премьер Крыма Павел Королёв

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королёв скончался сегодня утром. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Сегодня рано утром скончался наш коллега – заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович. Человек – системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», – сказал Аксёнов.
Королёв был назначен на пост заместителя председателя республиканского Совмина в декабре 2016 года. Переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее Королёв занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
Источник: КрымИнформ