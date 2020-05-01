Умер вице-премьер Крыма Павел Королёв

Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королёв скончался сегодня утром

Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королёв скончался сегодня утром. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня рано утром скончался наш коллега – заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович. Человек – системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», – сказал Аксёнов.

Королёв был назначен на пост заместителя председателя республиканского Совмина в декабре 2016 года. Переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее Королёв занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Источник: КрымИнформ