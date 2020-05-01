1 мая группа «Звери» даст большой онлайн-концерт

В прямом эфире в 20.00 «Звери» не только исполнят любимые песни, но и ответят на вопросы.

В онлайн концерте прозвучат любимые всеми хиты группы «Звери»

Скорая встреча ждет фанатов группы «Звери». Сегодня, 1 мая, они сыграют свой большой онлайн-концерт. Увидеть его можно будет в видеосервисе Wink.

В прямом эфире «Звери» не только исполнят любимые песни, но и ответят на вопросы.

Для слушателей прозвучат как треки из нового альбома, так и главные хиты.

Источник: Рен-тв