1 мая группа «Звери» даст большой онлайн-концерт

17:43
01.05.2020
Фото: https://www.instagram.com/p/B8752UIpkxz/
В прямом эфире в 20.00 «Звери» не только исполнят любимые песни, но и ответят на вопросы.
Скорая встреча ждет фанатов группы «Звери». Сегодня, 1 мая, они сыграют свой большой онлайн-концерт. Увидеть его можно будет в видеосервисе Wink.
В прямом эфире «Звери» не только исполнят любимые песни, но и ответят на вопросы.
Для слушателей прозвучат как треки из нового альбома, так и главные хиты.
Источник: Рен-тв
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