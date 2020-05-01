Грустно поздравляли с «Днем международной самоизоляции трудящихся» 1 мая друг друга жители Бердска

Единицы вместо сотен людей на бердских улицах в праздник весны и труда. В пандемию коронавируса людям не до праздников и демонстраций с шарами, транспарантами и песнями.

Без праздничного шествия прошел 1 мая в Бердске

День весны и труда 1 мая бердчане обычно отмечали праздничным шествием по главной улице города. Звучала музыка и поздравления из громкоговорителей. Сотни горожан с флагами и воздушными шарами участвовали в первомайской демонстрации.

В пандемию коронавируса 1 мая 2020 года вместо колонны людей по улице Ленина проезжают маршрутки и машины. Возле Городского дома культуры звучит музыка. Горожане проходят мимо, торопясь по делам.

— Обычно весной строили планы на лето, на отдых. А сегодня грустно на душе, от того что люди болеют коронавирусом. Такая обстановка: кто-то не может работать, учиться, гулять, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» медработник Татьяна.

Бердчане с иронией поздравляют друг друга с Днем международной самоизоляции трудящихся.

На 1 мая в Бердске 5 официально зарегистрированных случая заболевания коронавирусной инфекций, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях. Общее число заболевших в России достигло 106 498 человек.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова