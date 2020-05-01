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Спать не давал: На видео показала, как убивала годовалого сына и закапывала труп в огороде мать в Башкирии

18:07 01.05.2020 Фото: СКР
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После убийства женщина заявила в полицию об исчезновении мальчика. Его искали всем селом. На следственном эксперименте ее всю трясло. Расследование длилось почти год.

Спать не давал: На видео показала, как убивала годовалого сына и закапывала труп в огороде мать в Башкирии
Обвиняемая дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка.

В Башкортостане женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сына, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Республики Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Дюртюлинского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием установлено, что ночью 29 августа 2019 года обвиняемая, не выдержав того, что ее годовалый ребенок не спал и длительное время плакал, задушила его, после этого закопала его тело на территории своего придомового участка, а затем обратилась в правоохранительные органы, заявив об исчезновении сына.

По факту исчезновения ребенка было незамедлительно возбуждено уголовное дело, осуществлялись масштабные поисковые и следственно-оперативные мероприятия, координируемые региональным управлением Следственного комитета России во взаимодействии со следователями-криминалистами отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК России, сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, были допрошены родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также односельчане обвиняемой.

Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления республики была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с обвиняемой, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемой дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео СК

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