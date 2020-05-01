Рок-группа Scorpions посвятила новую песню борьбе с пандемией коронавируса

«Скорпионы» станут нашим «знаком надежды» на протяжении многих лет и всех поколений», — отмечается в одном комментарии.

Поклонники с восторгом восприняли новый трек, поблагодарив группу в комментариях

Немецкая рок-группа Scorpions выложила на своем YouTube-канале песню и клип под названием Sign of Hope. Композиция посвящена борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее на тему коронавируса первую за восемь лет песню выпустила группа The Rolling Stones Living In a Ghost Town, а российский музыкант Борис Гребенщиков каждый день выкладывает на своем канале новые песни, входящие в его цикл «Подношение интересному времени».

Поклонники с восторгом восприняли новый трек, поблагодарив группу в комментариях.

«Скорпионы» станут нашим «знаком надежды» на протяжении многих лет и всех поколений«, — отмечается в одном комментарии.

В описании под новой песней музыканты подтвердили информацию о том, что они записывают новую пластинку. Дату нового релиза пока не сообщают.

Источник: РЕН-ТВ