Труп пропавшего без вести 3-летнего мальчика нашли в реке в Курской области

Тело обнаружили в 300 метрах от дома. Первоначально СКвозбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Но видимых телесных повреждений на теле ребенка не нашли.

Тело пропавшего в Курской области ребенка нашли в реке. СК расследует

Труп 3-летнего мальчика, который пропал в Курской области в среду, нашли в реке неподалеку от дома, сообщает СУСК РФ по региону сегодня, 1 мая.

Ребенок пропал около полудня 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района. По данным администрации области, мальчик самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию.

В поисках мальчика были задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, сотрудники районной администрации, пожарные, военные, 100 представителей полиции, следственного комитета, около 100 добровольцев «Лиза Алерт» Курской области, более 70 волонтеров отряда из других регионов, более 70 местных жителей.

«Тело ребенка было обнаружено в реке Рогозна, примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено», — сообщает следствие.

Накануне следователи возбудили по факту пропажи мальчика уголовное дело об убийстве малолетнего.