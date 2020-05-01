01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Унижением людей назвал пропускной режим в самоизоляцию томский губернатор Жвачкин

18:13 01.05.2020 Фото: Администрации ТО
2 0

Меру электронных пропусков для Томска и области он назвал «избыточной и плохо работающей».

Унижением людей назвал пропускной режим в самоизоляцию томский губернатор Жвачкин
Электронные пропуска введут в Томской области только в крайнем случае, заявил Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ближайшее время не намерен вводить в регионе систему электронных пропусков.

«Как я и обещал, пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае», — сказал Жвачкин в своем телеобращении к жителям региона.

По его словам, в случае введения электронных пропусков в Томской области, «как в Москве, закроем все, что можно».

Он также призвал население ограничить передвижение как за пределы региона, так и внутри.

«С понедельника мы ввели запрет на необоснованные передвижения между регионами. За нарушения будем штрафовать в полном соответствии с законодательством. Я прошу сократить до минимума и поездки внутри области», — добавил глава региона.

По последним данным, в Томской области выявлено 87 случаев COVID-19, в регионе действует режим полной самоизоляции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Унизительно передвигаться по пропуску?

Ириска, 01 мая 2020 18:42
Но хоть где-то есть адекватные руководители
Аноним, 01 мая 2020 20:05
НВР: конечно...полная аналогия только с крепостным правом, но и с аусвайсом на оккупированной территории...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?
20:29 01-05-2020
Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?
БердскОбула в медицинские сабо 122 врача горбольницы Бердска компания "Обувь России"
20:22 01-05-2020
Обула в медицинские сабо 122 врача горбольницы Бердска компания
БердскУмер еще один пациент с коронавирусом на вечер 1 мая в Новосибирской области. Всего в регионе 5 жертв COVID-19 1
20:06 01-05-2020
Умер еще один пациент с коронавирусом на вечер 1 мая в Новосибирской области. Всего в регионе 5 жертв COVID-19
Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID-19
19:54 01-05-2020
Выделил еще 500 млн рублей на пропитание россиянам за границе Мишустин перед госпитализацией с COVID-19
Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей Литовец
19:40 01-05-2020
Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей Литовец
Растет число зараженных коронавирусом детей в России. Минздрав предупреждает: не пускайте детей в общественные места
19:28 01-05-2020
Растет число зараженных коронавирусом детей в России. Минздрав предупреждает: не пускайте детей в общественные места
Бессмысленно делать прививки от гриппа и пневмонии в разгар пандемии COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
19:16 01-05-2020
Бессмысленно делать прививки от гриппа и пневмонии в разгар пандемии COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Украли 600 коробок с медицинскими масками и 1 млн рублей неизвестные со склада в Подмосковье
19:07 01-05-2020
Украли 600 коробок с медицинскими масками и 1 млн рублей неизвестные со склада в Подмосковье
Попал на видео штурм Капитолия недовольными самоизоляцией вооруженными людьми в США
18:58 01-05-2020
Попал на видео штурм Капитолия недовольными самоизоляцией вооруженными людьми в США
БердскПоселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней 3
18:54 01-05-2020
Поселили 270 вахтовиков из Омской области в санатории «Рассвет» и детском лагере «Юбилейный» Бердска. В буферной зоне на самоизоляции они проведут 14 дней