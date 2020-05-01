Унижением людей назвал пропускной режим в самоизоляцию томский губернатор Жвачкин

Меру электронных пропусков для Томска и области он назвал «избыточной и плохо работающей».

Электронные пропуска введут в Томской области только в крайнем случае, заявил Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ближайшее время не намерен вводить в регионе систему электронных пропусков.

«Как я и обещал, пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае», — сказал Жвачкин в своем телеобращении к жителям региона.

По его словам, в случае введения электронных пропусков в Томской области, «как в Москве, закроем все, что можно».

Он также призвал население ограничить передвижение как за пределы региона, так и внутри.

«С понедельника мы ввели запрет на необоснованные передвижения между регионами. За нарушения будем штрафовать в полном соответствии с законодательством. Я прошу сократить до минимума и поездки внутри области», — добавил глава региона.

По последним данным, в Томской области выявлено 87 случаев COVID-19, в регионе действует режим полной самоизоляции.