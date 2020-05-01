Фото дня: 1 мая расцвели миндаль и черемуха в пандемию коронавируса в Бердске

Красивыми розовыми цветочками расцвел миндаль на улицах города. Пышным белоснежным цветением покрылись и черемухи.
Обычно, когда цветет черемуха холодает. Сегодня, 1 мая, температура на улице +12, вчера было +20.
Розовые цветочки и белые гроздья украшают бердские улицы. По народным приметам, черемуха цветет к похолоданию.
Красивыми розовыми цветочками расцвел миндаль на улицах города. Пышным белоснежным цветением покрылись и черемухи.
Обычно, когда цветет черемуха холодает. Сегодня, 1 мая, температура на улице +12, вчера было +20.
От редакции
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