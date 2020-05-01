Фото дня: 1 мая расцвели миндаль и черемуха в пандемию коронавируса в Бердске

18:31 01.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 0

Розовые цветочки и белые гроздья украшают бердские улицы. По народным приметам, черемуха цветет к похолоданию.

Миндаль расцвел в Бердске Красивыми розовыми цветочками расцвел миндаль на улицах города. Пышным белоснежным цветением покрылись и черемухи. Обычно, когда цветет черемуха холодает. Сегодня, 1 мая, температура на улице +12, вчера было +20. Расцвела черемуха в Бердске

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