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Захватил коронавирус на два году Землю, прогнозируют ученые

18:23 01.05.2020 Фото: pexels.com
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Эксперты призвали чиновников отмечать такую опасность в сообщениях, связанных с коронавирусом. Также власти должны разработать механизмы реагирования на повторные вспышки.

Захватил коронавирус на два году Землю, прогнозируют ученые
Ученые ожидают вспышки коронавируса на протяжении двух лет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Захватил коронавирус на два году Землю, прогнозируют ученые

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Люди должны быть готовы к тому, что коронавирусная инфекция будет возвращаться в течение ближайших двух лет, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg и отчет центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) университета Миннесоты. Ученые призвали чиновников отмечать такую опасность в сообщениях, связанных с коронавирусом. Также власти должны разработать механизмы реагирования на повторные вспышки.

Специалисты CIDRAP рассчитывают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев. В первом случае первая, самая крупная волна пандемии пройдет весной 2020 г., а за ней последуют волны поменьше. Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной и значительное ухудшение ситуации зимой – так, в частности, развивалась пандемия испанского гриппа 1918-1919 гг. Третий сценарий – «затухание» болезни после весны 2020 г. без явно выраженных взлетов и падений графика. Каждый из сценариев предполагает, что коронавирус продолжит циркуляцию в течение 18-24 месяцев.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус в мире поразил более 3,2 млн человек, боле 233 000 скончались. В России зафиксировано 114 431 случаев заражения, 1 169 человек скончались от COVID-19.

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От редакции

Человечество привыкнет к новой инфекции?

Аноним, 01 мая 2020 18:38
Почему то не
верется что это инфекциия больше похоже на бактериологическое оружие

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