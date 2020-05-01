Как купить лекарства в самоизоляцию из-за коронавируса?

Разрешили в России дистанционную продажу безрецептурных лекарств через интернет-аптеки с минимальными ограничениями. Нельзя купить психотропные и спиртосодержащие препараты.

О приобретении лекарств онлайн в период пандемии коронавируса сообщил Роспотребнадзор

В период борьбы с коронавирусом произошли существенные изменения, касающиеся покупки лекарств онлайн (ранее такая продажа была запрещена). Об этом сегодня, 1 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями.

При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25% (например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные).

Согласно поправкам торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Рецептурные препараты являются исключением, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств.

Что делать, если лекарственный препарат в аптеке оказался некачественным? Можно ли его вернуть в аптеку? Как вернуть деньги за препарат?

Аптечная организация обязана по запросу потребителя предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия.

Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца).

Некачественным является препарат, который не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией. В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить является ли лекарственное средство некачественным или нет. Исследования на соответствие требованиям нормативной документации осуществляются экспертными организациями, аккредитованными в области контроля качества лекарственных средств. Подробнее см. информацию на сайте Росздравнадзора (контроль качества лекарственных средств и мониторинг эффективности и безопасности лекарственных средств).

Также рекомендуем ознакомиться с памятками: «Я приобрел препарат, мне кажется (я уверен), что это подделка. Где можно провести экспертизу препарата? (Как проверить подлинность)?» и ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Возврат, обмен, замена товара в аптеке.

Кроме того, традиционно обращаем внимание, что биологически активные добавки к пище (БАД), являясь дополнительными источниками биологически активных веществ, в том числе аминокислот, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ, способствуют ликвидации дефицита макро- и микронутриентов, оптимизации пищевого рациона, но не могут использоваться для лечения каких-либо заболеваний, так как не являются лекарственными средствами. Подробнее см. памятку «Что нужно знать о биологически активных добавках к пище». Сведения о БАД можно проверить в сети «Интернет» по адресам: http://www.eurasiancommission.org/ и http://fp.crc.ru (российская часть).