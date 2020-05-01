Попал на видео штурм Капитолия недовольными самоизоляцией вооруженными людьми в США

Участники протестов недовольны тем, что губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер продлила самоизоляцию до 28 мая. В руках некоторых из них можно увидеть плакаты: «Нужна свобода».

Жители США протестуют против самоизоляции

В США жители города организовали протесты против режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на ruptly.tv.

Протестующие вышли к зданию Капитолия в городе Лансинг штата Мичиган. Участники протестов недовольны тем, что губернатор штата Гретхен Уитмер продлила самоизоляцию до 28 мая. В руках некоторых из них можно увидеть плакаты: «Нужна свобода». Некоторые люди вооружены. Несколько человек проникли внутрь здания.

По последней информации, количество случаев заражения коронавирусом в США составило более 1,9 миллиона. Среди пациентов 63 856 человек скончались, 152 324 человека выздоровели, на лечении находятся 878 843.

Во всем мире установлено более 3 миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших. В России зафиксировано 106 498 случаев заражения, 1 073 человека умерли, 11 619 вылечились.

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