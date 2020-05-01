Украли 600 коробок с медицинскими масками и 1 млн рублей неизвестные со склада в Подмосковье

Грабители были вооружены. Кроме масок и денег исчезли еще и градусники. Инцидент произошел 29 апреля в Одинцове.

600 коробок с медицинскими масками и 1 млн рублей похитили со склада в Одинцове

В Одинцове неизвестные совершили разбойное нападение на один из складов, злоумышленники похитили 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, 1 миллион рублей и три мобильных телефона, сообщил пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Уточнили, что инцидент произошел 29 апреля.

«В дежурную часть поступило сообщение о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной 1 миллиона рублей, трех мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и медицинскими градусниками», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», проводятся розыскные мероприятия на установление причастных к данному инциденту лиц.