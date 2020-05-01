Бессмысленно делать прививки от гриппа и пневмонии в разгар пандемии COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре

Исключением может быть вакцинация от энцефалита, которую допустимо проводить в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом инфицированных коронавирусом.

Роспотребнадзор: делать прививки от гриппа и пневмонии сейчас нет смысла

Достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцин в отношении коронавирусной инфекции нет, прививаться от гриппа нужно не ранее августа-сентября.

Кроме того плановые вакцинации должны быть отложены из-за высокого риска инфицирования при посещении поликлиники и развития осложнений после введения вакцины на фоне начинающегося инфекционного заболевания, заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Исключением может быть вакцинация от энцефалита, которую допустимо проводить в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом инфицированных коронавирусом.