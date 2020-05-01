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Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?

20:29 01.05.2020 Фото: pexels.com
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Тест необходим болеющим с кашлем, одышкой, повышенной температурой тела при следующих условиях: если был контакт с инфицированным, при развитии пневмонии, пациентам старше 65 лет.

Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?
Чтобы повысить вероятность выявления вируса, проводят повторное взятие мазков на 3-и и 11-е сутки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?

Кому нужно срочно сдать тест на коронавирус?Умер еще один пациент с коронавирусом на вечер 1 мая в Новосибирской области. Всего в регионе 5 жертв COVID-19Ещё 938 новостей

Сдавать тест на коронавирус при отсутствии симптомов есть смысл только после контактирования с больными или при высокой вероятности такого контакта. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Тест необходим болеющим с кашлем, одышкой, повышенной температурой тела при следующих условиях: если был контакт с инфицированным, при развитии пневмонии, пациентам старше 65 лет. Подтверждение коронавирусной инфекции может быть получено при первом тестировании. Чтобы повысить вероятность выявления вируса, проводят повторное взятие мазков на 3-и и 11-е сутки», – рассказали в ведомстве.

Жителям сёл и деревень при подозрении на заболевание коронавирусом рекомендуется позвонить в поликлинику или медицинский пункт, обслуживающие эту территорию. Врач или фельдшер определит необходимость и срочность осмотра, а при наличии показаний организует проведение тестирования.

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