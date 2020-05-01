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Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей Литовец

19:40 01.05.2020 Фото: facebook.com
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С 12 апреля 58-летний документалист боролся с инфекцией. Прощание и похороны режиссера назначены на 6 мая в Москве. Его жена и сын в больнице — с тем же COVID-19.

Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей Литовец
Умер известный российский режиссёр Сергей Литовец, заразившийся коронавирусом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей Литовец

Скончался от коронавируса российский режиссер Сергей ЛитовецУмер вице-премьер Крыма Павел КоролёвЕщё 247 новостей

30 апреля 2020 года в Москве умер 58-летний режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец.

Известно, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Facebook его коллега Наталия Гугуева.

«С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19 и его последствиями, но не справился… Его жена Татьяна и сын Саша в больнице — с тем же COVID-19», — написала Гугуева.

Прощание и похороны режиссера назначены на 6 мая.

Напомним, Литовец родился 25 ноября 1961 года в Казани. Он работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино, сняв порядка 40 фильмов. Среди его работ — «Арбатские мальчики», «Щенок», «А человек играет на трубе», «Сквозь мглу» и ряд других.

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