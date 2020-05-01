Умер еще один пациент с коронавирусом на вечер 1 мая в Новосибирской области. Всего в регионе 5 жертв COVID-19

Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11. У погибшего был «букет» сопутствующих заболеваний.

Скончался еще один пациент с коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области официально подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом.Об этом сообщили в оперативном штабе вечером 1 мая.

Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз “коронавирусная инфекция” был подтвержден лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз.

По данным оперативного штаба на 19 часов 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались 5 пациентов.

1419 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. 12 039 – с наблюдения сняты.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 725 обращений, госпитализированы– 50 человек.

В Бердске, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 1 мая выявлено 5 зараженных коронавирусной инфекцией.