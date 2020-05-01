01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Когда захлестнет Россию вторая волна COVID-19?

20:58 01.05.2020 Фото: pexels.com
1

В Роспотребнадзоре допустили такую возможность осенью, когда наступит прохладная погода и люди вернутся на работу и учебу после самоизоляции.

Когда захлестнет Россию вторая волна COVID 19?
Коронавирус может вернуться осенью в Россию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда захлестнет Россию вторая волна COVID 19?

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?Как вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из-за COVID-19 с гражданством РФ и пропиской в БердскЕщё 941 новостей

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей допустили возможность возникновения второй волны коронавирусной инфекции в России осенью.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», – отметили в Роспотребнадзоре.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Россия справится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения
22:53 01-05-2020
Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения
БердскФото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске? 1
22:49 01-05-2020
Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на май 2020 года
22:45 01-05-2020
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на май 2020 года
Седина: Можно ли остановить седину или спасет только окрашивание?
22:42 01-05-2020
Седина: Можно ли остановить седину или спасет только окрашивание?
БердскКак вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из-за COVID-19 с гражданством РФ и пропиской в Бердск 3
22:30 01-05-2020
Как вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из-за COVID-19 с гражданством РФ и пропиской в Бердск
БердскCOVID-19: пять зараженных коронавирусом в Бердске, 49 на карантине, из них 11 детей 1 мая 2
22:11 01-05-2020
COVID-19: пять зараженных коронавирусом в Бердске, 49 на карантине, из них 11 детей 1 мая
Изобрел первый в мире вездеход для инвалидов-колясочников выпускник НЭТИ в Новосибирске. Смотрите видео испытаний на пандусе-убийце
21:54 01-05-2020
Изобрел первый в мире вездеход для инвалидов-колясочников выпускник НЭТИ в Новосибирске. Смотрите видео испытаний на пандусе-убийце
Как коронавирус стремительно заражает пассажиров в самолете, показали 3D-модель ученые
21:50 01-05-2020
Как коронавирус стремительно заражает пассажиров в самолете, показали 3D-модель ученые
Здоровье Путина охраняется на максимальном уровне, заявил Песков
21:47 01-05-2020
Здоровье Путина охраняется на максимальном уровне, заявил Песков
БердскКак заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске 8
21:45 01-05-2020
Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске