Когда захлестнет Россию вторая волна COVID-19?

В Роспотребнадзоре допустили такую возможность осенью, когда наступит прохладная погода и люди вернутся на работу и учебу после самоизоляции.

Коронавирус может вернуться осенью в Россию

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей допустили возможность возникновения второй волны коронавирусной инфекции в России осенью.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», – отметили в Роспотребнадзоре.