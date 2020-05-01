Ким Чен Ын мертв: перебежчик заявил о смерти лидера Северной Кореи и Пхеньян объявит об этом в выходные

«Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность — 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника», заявил источник, отметив, что Ким скончался после операции на сердце.

Пхеньян может объявить о смерти Ким Чен Ына в выходные

Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит Лайф со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в нынешние выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.

— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность — 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника.

Напомним, что за последнюю неделю ряд СМИ опубликовал материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже ряд источников опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи.