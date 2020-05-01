ФАС: Завысила на 957% цены на одноразовые маски ООО «ВИТТА компани» в Московской области

Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.
В рамках ежедневного мониторинга цен было выявлено повышение стоимости на маски ООО «ВИТТА компани». В период с декабря прошлого года по февраль предприятие закупило трехслойные средства защиты у производителя по цене 7,29 руб. за штуку. За этот период цена реализации масок возросла до 957%, отмечают в ФАС.
Прокуратура внесла предостережение гендиректору компании о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и напомнила об административной ответственности.
Беспрецедентное завышение цен удалось выявить в рамках совместной работы Федеральной антимонопольной службы и органов прокуратуры, которые по поручению президента осуществляют противодействие необоснованному завышению цен на продукты и товары в условиях распространяющейся в стране новой коронавирусной инфекции.
В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО «ВИТТА компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.
Московское УФАС России направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения, компаниям грозит административная ответственность», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.