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ФАС: Завысила на 957% цены на одноразовые маски ООО «ВИТТА компани» в Московской области

21:18 01.05.2020 Фото: pexels.com
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Оптовому продавцу было выдано предостережение, при неисполнении которого компании грозит административная ответственность. Антимонопольщики назвали завышение стоимости масок беспрецедентной «жаждой наживы».

ФАС: Завысила на 957% цены на одноразовые маски ООО ВИТТА компани в Московской области
ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

В рамках ежедневного мониторинга цен было выявлено повышение стоимости на маски ООО «ВИТТА компани». В период с декабря прошлого года по февраль предприятие закупило трехслойные средства защиты у производителя по цене 7,29 руб. за штуку. За этот период цена реализации масок возросла до 957%, отмечают в ФАС.

Прокуратура внесла предостережение гендиректору компании о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и напомнила об административной ответственности.

Беспрецедентное завышение цен удалось выявить в рамках совместной работы Федеральной антимонопольной службы и органов прокуратуры, которые по поручению президента осуществляют противодействие необоснованному завышению цен на продукты и товары в условиях распространяющейся в стране новой коронавирусной инфекции.

В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО «ВИТТА компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.

Московское УФАС России направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения, компаниям грозит административная ответственность», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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