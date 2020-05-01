ФАС: Завысила на 957% цены на одноразовые маски ООО «ВИТТА компани» в Московской области

Оптовому продавцу было выдано предостережение, при неисполнении которого компании грозит административная ответственность. Антимонопольщики назвали завышение стоимости масок беспрецедентной «жаждой наживы».

ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

В рамках ежедневного мониторинга цен было выявлено повышение стоимости на маски ООО «ВИТТА компани». В период с декабря прошлого года по февраль предприятие закупило трехслойные средства защиты у производителя по цене 7,29 руб. за штуку. За этот период цена реализации масок возросла до 957%, отмечают в ФАС.

Прокуратура внесла предостережение гендиректору компании о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и напомнила об административной ответственности.

Беспрецедентное завышение цен удалось выявить в рамках совместной работы Федеральной антимонопольной службы и органов прокуратуры, которые по поручению президента осуществляют противодействие необоснованному завышению цен на продукты и товары в условиях распространяющейся в стране новой коронавирусной инфекции.

В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО «ВИТТА компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.

Московское УФАС России направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения, компаниям грозит административная ответственность», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.