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Проводят «Монстрацию» в онлайн-режиме россияне. Из-за коронавируса традиционное шествие отменили

21:30 01.05.2020 Фото: vk.com
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Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами. Пока есть на чем их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома).

Проводят Монстрацию в онлайн режиме россияне. Из за коронавируса традиционное шествие отменили
Участники «Монстрации» публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами

В этом году ежедневная первомайская акция «Монстрация» впервые проходит в режиме онлайн в социальной сети «Вконтакте».

-Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас. Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чем их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020 — написали организаторы

Не обошли «Монстрацию» стороной и жители Северной столицы, передает piter.tv. Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», автором «Монстрации» стал Артем Лоскутов из Новосибирска.

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