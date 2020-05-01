Проводят «Монстрацию» в онлайн-режиме россияне. Из-за коронавируса традиционное шествие отменили

Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами. Пока есть на чем их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома).

Участники «Монстрации» публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами

В этом году ежедневная первомайская акция «Монстрация» впервые проходит в режиме онлайн в социальной сети «Вконтакте».

-Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас. Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чем их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020 — написали организаторы

Не обошли «Монстрацию» стороной и жители Северной столицы, передает piter.tv. Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», автором «Монстрации» стал Артем Лоскутов из Новосибирска.