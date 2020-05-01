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Видео спецоперации по задержанию чиновников при получении взятки в Крыму сняли силовики

21:40 01.05.2020 Фото: ФСБ
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Деньги предприниматель платил сотрудникам Росимущества за то, чтобы его фирма получила контракт на утилизацию двух автомобилей и прицепа, которые ранее были переданы в собственность государства. Это их должностные обязанности.

Видео спецоперации по задержанию чиновников при получении взятки в Крыму сняли силовики
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Начальника отдела межрегионального управления Росимущества в Крыму и Севастополе и его заместителя задержали при получении взятки от местного предпринимателя, сообщили в региональном управлении СКР. Проведенную 30 апреля спецоперацию сняли на видео.

Руководитель отдела, как следует из представленных кадров, отправил своего заместителя получить около 100 тысяч рублей от владельца компании. Деньги тот платил за то, чтобы его фирма получила контракт на утилизацию двух автомобилей и прицепа, которые ранее были переданы в собственность государства. Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.

Теперь начальнику отдела крымского Росимущества грозит до шести лет в колонии, а его помощнику-посреднику — до четырех лет в местах не столь отдаленных, но с высокой долей вероятности бывшие чиновники отделаются крупными штрафами. Меру пресечения им пока не избрали.

Видео СКР

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