Как коронавирус стремительно заражает пассажиров в самолете, показали 3D-модель ученые

Специалисты университета Пердью сделали визуализацию, которая показывает, как COVID-19 распространяется по салону самолета.

На модели один из пассажиров в центральной части салона заражен коронавирусом. В какой-то момент он чихает и патоген начинает распространяться. Особенно высок риск для пассажиров, места которых расположены вокруг зараженного, но не исключается инфицирование всех, кто находится на борту.

Пассажиры, которые на визуализации подсвечиваются, во время пятичасового полета на Boeing-767 имеют шанс заразиться 1:3. При более коротком рейсе риск составляет 1:5. Снизить его может вентиляция, расположенная не сверху, а снизу.

This #datavizualisation shows how tiny invisible droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767 passenger jet@washingtonpost / #tech #data #COVID19 #plane @CurieuxExplorer @jblefevre60 @PawlowskiMario @ShiCooks @mvollmer1 @ValensNtirenga2 pic.twitter.com/PwU6FUJi7b

— Pierre-Antoine Rizk (@Droit_IA) April 29, 2020