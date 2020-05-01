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Здоровье Путина охраняется на максимальном уровне, заявил Песков

21:47 01.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Вопросы о самочувствии президента России возникли после того, как коронавирус обнаружили у премьера Мишустина.

Здоровье Путина охраняется на максимальном уровне, заявил Песков
Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Здоровье Путина охраняется на максимальном уровне, заявил Песков

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Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в своем аккаунте в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учетом выявления коронавируса у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вечером в четверг Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и надеется, что тот даже во время болезни будет принимать активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в нынешней ситуации.

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