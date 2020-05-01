Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на май 2020 года

В благоприятные лунные дни хорошо начинать новые дела, анализировать прошлое, бросать курить, прощать старые обиды, — энергии и вдохновения будет много.

Новолуние в мае 2020 года — 22 мая

Не секрет, что Луна очень влияет на жизнь, дела и здоровье человека. Большое значение для планирования дел по лунному календарю обладают периоды растущей и убывающей Луны. Энергия этих лунных циклов трансформируется в энергию человека. Поэтому мы и публикуем информацию про фазы Луны в мае 2020 года.

Когда новолуние в мае 2020

Новолуние в мае 2020 года — 22 мая 2020 года в 20 часов 38 минут.

Когда полнолуние в мае 2020

Полнолуние в мае 2020 года — 7 мая 2020 года в 13 часов 45 минут.

Фазы Луны в мае 2020

Так выглядит полная картина фаз Луны.

Полнолуние в мае 2020 года — 7 мая 2020 года в 13 часов 45 минут.

Новолуние в мае 2020 года — 22 мая 2020 года в 20 часов 38 минут.

Растущая Луна в мае 2020 — с 1 по 6 мая и с 23 по 31 мая 2020 года.

Убывающая Луна в мае 2020 — с 8 по 21 мая 2020 года.

Когда благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2020

Специалисты говорят, что благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов.

В этот период хорошо начинать новые дела, анализировать прошлое, бросать курить, прощать старые обиды, — энергии и вдохновения будет много.

Наиболее благоприятные в мае 14, 20 лунные сутки.

Неблагоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов.

В эти дни люди особенно неуравновешенны, злы, часто случаются аварии, нет сил, преследуют несчастья.

2, 8, 23, 29 — наиболее неблагоприятные дни в мае.

Источник: Хочу