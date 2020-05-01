Седина: Можно ли остановить седину или спасет только окрашивание?

Волосы как губка, собирают и накапливают в себе из окружающей среды все, с чем соприкасаются. По составу ваших волос можно определить, что вы едите, чем болеете, где купаетесь, что пьете и как часто, и даже употребляете ли вы наркотики.

Поседение официально считается признаком старения организма Одни мечтают избавиться от ломкости волос, другие хотят придать им блеск, третьи борются с перхотью, но одна напасть грозит абсолютно всем. Седина. Как бы благородно ни выглядели побелевшие виски, ни одна женщина не порадуется такому приобретению.

Цвет волос зависит от пигмента меланина, содержащегося в них. Чем его меньше, тем светлее волосы. Если же пигмент по какой-либо причине пропадает — человек седеет.

Мы его теряем!

Поседение официально считается признаком старения организма. С возрастом нарушается выработка меланина, и в волосах накапливаются пузырьки воздуха. Постепенно красящий пигмент «разводится»: на протяжении отдельного волоса, да и по всей волосистой части головы, можно видеть полный спектр цветов от нормального до белого. Впрочем, механизм возникновения седины до сих пор до конца не изучен. Особенно это касается быстрого поседения в результате сильных эмоциональных потрясений.

Когда появятся седые волосы, зависит главным образом от наследственности. Если родители поседели рано, то велика вероятность, что и с детьми произойдет то же самое. Хотя тут могут сыграть роль и иные факторы: например, тот же стресс или нарушение обмена веществ.

Ранняя седина также может возникнуть в результате некоторых заболеваний: пернициозной анемии, гиперфункции щитовидной железы, прогерии (преждевременного старения) и синдроме Вернера (пангерии). Что характерно: при прогерии волосы начинают терять цвет уже на втором году жизни, при синдроме Вернера — на восьмом.

Хотя седина гораздо заметнее на темной шевелюре, полное поседение все-таки раньше наступает у белокурых людей. У блондинов волосы начинают обесцвечиваться между 30 и 40 годами, у брюнетов — между 40 и 50. А кажется, что наоборот.

Борода и усы обычно белеют раньше, чем волосы на голове или туловище.

Обратный отсчет

Репигментация волос может наблюдаться после применения больших доз парааминобензойной кислоты, однако через 2-4 недели после отмены препарата происходит повторное поседение волос.

Хотя науке и известны факты самопроизвольного восстановления цвета волос (ими в свое время хвастался перестроечный ТВ-психотерапевт Кашпировский), это скорее исключение, чем правило. В целом, поседение волос — процесс однонаправленный и, к сожалению, прогрессирующий. Однако в наших силах отсрочить появление седины и ее полную победу.

Единственным медикаментозным средством лечения седины на сегодняшний день являются инъекции 25% магнезии, которые вам может назначить только врач-дерматолог или трихолог. В комплексе назначаются витамины и микроэлементы, содержащие цинк.

Хороший результат дает мезотерапия с применением никотиновой кислоты и шампуни, в составе которых также содержатся цинк, медь и железо. Подобный курс лечения можно проходить не чаще одного раза в полгода.

Кроме того, существует много специализированных шампуней, бальзамов, масок и ополаскивателей, которые могут замедлить процесс поседения. Их вам может посоветовать врач-дерматолог или парикмахер.

Принцип действия у всех таких средств примерно одинаков: усиленное насыщение недостающими микроэлементами и витаминами волос и кожи головы. Важно знать, что эффект от применения любой косметики для волос, а также лечебных бальзамов и масок наступает не ранее чем после 70-го применения. Дело в том, что уже отросшие волосы изменить нельзя, их можно только срезать или покрасить. Воздействие мы можем оказать лишь на наши будущие, только формирующиеся волосы.

Для того, чтобы действительно получить желаемый результат, лучше всего сдать развернутый анализ крови и немного собственных волос, чтобы посмотреть их состав. Возможно, что все ваши проблемы оттого, что в воздухе, воде, местности, где вы живете, слишком много вредных примесей.

Волосы как губка, собирают и накапливают в себе из окружающей среды все, с чем соприкасаются. По составу ваших волос можно определить, что вы едите, чем болеете, где купаетесь, что пьете и как часто, и даже употребляете ли вы наркотики. Анализ поможет врачу определить, что именно нужно вашим волосам.

Нужно понимать, что навсегда избавиться от седины практически невозможно. К сожалению, рано или поздно волосы придется закрашивать. Сегодня диапазон красок для волос очень велик, на любой вкус и кошелек.

Чтобы волосы выглядели натурально нужно помнить: седые волосы должен окрашивать только парикмахер, самостоятельно проводить делать этого не стоит — вы рискуете получить совсем не тот результат, на который рассчитываете. Седые волосы — очень капризны, и краска на них выглядит и держится иначе. И второе: краситься придется примерно раз в две недели, а то и чаще, иначе вас выдадут отросшие корни.

Помните, что раннее появление седых волос могут свидетельствовать о генетике, а ей противостоять очень сложно. Красить волосы или нет — решать только вам.

Источник: Хочу