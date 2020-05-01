61-летняя Мадонна переболела коронавирусом и мечтает выйти «вдохнуть воздух COVID-19»

Ранее певица в своем дневнике уже высказала спорную мысль, назвав коронавирус «великим уравнителем»: «То, что в вирусе ужасно, одновременно самое в нем потрясающее».

61-летняя суперзвезда сообщила, что сдала тест на антитела к вирусу и он оказался положительным

Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом и намерена выйти на прогулку, чтобы «вдохнуть воздух COVID-19».

Певица в своем Instagram ведет «карантинный дневник» и делится с миром своими мыслями во время самоизоляции.

61-летняя суперзвезда сообщила, что сдала тест на антитела к вирусу и он оказался положительным. Это означает, что американская певица перенесла болезнь бессимптомно.

«Хорошие новости. Завтра будет новый день, я проснусь и буду чувствовать себя уже по-другому», — написала Мадонна.

Певица уверена, что теперь ей вовсе не грозит болезнь. Однако с ее позицией не согласны врачи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США — они предупреждают, что наличие антител не защищает на 100% от болезни.

Однако певица демонстрирует оптимизм: «Так что завтра я собираюсь просто сесть в машину и отправиться в долгую поездку, опустить стекло и вдохнуть воздух COVID-19. Вот так! Надеюсь, будет светить солнышко».

Ранее певица в своем дневнике уже высказала спорную мысль, назвав коронавирус «великим уравнителем»: «То, что в вирусе ужасно, одновременно самое в нем потрясающее».

Мадонна вынуждена была прервать свой тур Madame X в поддержку последнего альбома из-за эпидемии COVID-19.

Источник: РЕН-ТВ