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Каким магазинам запрещено работать в самоизоляцию в Торговых центрах Бердска?

18:55 02.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чиновники постоянно проводят рейды по бердским ТЦ, коих в городе открыто 22. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, большинство предпринимателей выполняют предписания ограничительного режима. Кроме продуктовых магазинов и аптек имеют право работать многие. Читайте список.

Каким магазинам запрещено работать в самоизоляцию в Торговых центрах Бердска?
В ТЦ имеют право работать не только аптеки и продуктовые отделы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Каким магазинам запрещено работать в самоизоляцию в Торговых центрах Бердска?

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В период самоизоляции Торговые центры Бердска могут работать только «точечно». Имеют право работать расположенные в ТЦ только аптеки, продуктовые магазины и те отделы, которые подпадают под постановление губернатора Новосибирской области, где сказано, кому можно открыться, а кому нет. Между тем бердчане отмечают, что видят открытыми «запрещенные отделы».

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, на 29 апреля в открыты 22 Торговых центра, но нет «сплошной работы». Предприниматели знают перечень, кому разрешено работать. По сути, под запрет попадают лишь точки общественного питания и развлекательные заведения.

— Если торговая точка не попадает в список со своим товаром, она не осуществляет деятельность. И должна быть закрыта. В основном в наших Торговых центрах открыты первые этажи, где продают продукты питания. Мы каждый день в ходе рейдов осматриваем ТЦ. Могут работать канцтовары, детские товары — пеленки, детское питание и другое, продажа кормов для животных. Так что работа идет точечная, — заверила вице-мэр Бердска.

Как отметила Шурова, сейчас предприниматели в основном не нарушают ограничительный режим. В самом начале самоизоляции выявляли нарушителей — например, бар работал по ночам.
— Звонки поступали. Но при проверке факты зачастую не подтверждались. Предприниматели стараются соблюдать закон, заявила вице-мэр.

Сейчас власть Бердска ждет из областного правительства конкретных распоряжение о том, как экономика будет выходить из самоизоляции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава региона Андрей Травников продлил ограничения до 12 мая.

— Ждем внесения изменений (в документы). Думаю, что с 12 числа будет расписано, каким образом будем выходить (из самоизоляции). Санатории остаются закрытыми до 1 июня. А по всем остальным, вероятно, будут послабления. Но пока сказать ничего нельзя. Решение принимает губернатор, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Шурова, отметив, что цифры заболевших коронавирусом в регионе весьма неутешительны. Поэтому не исключено, что режим продлят и после 12 мая.

Кому можно работать

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области в «нерабочий» апрель были закрыты, пожалуй, только рестораны и учреждения культуры. Большинству предприятий региона разрешили работать сначала с 6-го, а потом с 11 апреля, при этом речь идет не только о системообразующих или жизненно важных организациях.

Свою деятельность возобновили салоны красоты, химчистки, а также организации в сфере IT-технологий, торговли транспортом, ремонта компьютерной и бытовой техники, рыболовства, сельского хозяйства. Разрешены растениеводство, животноводство и смешанное сельское хозяйство, а также оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми зверями.Снова началась работа почтовых отделений и деятельность по комплексному обслуживанию помещений, включая уборку зданий и чистку жилых помещений.

Список

Следуя документу, возобновить работу смогут компании из этих сфер:
1) Растениеводство, животноводство и смешанное сельское хозяйство. Кроме того, вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.

2) Рыболовство пресноводное.

3) Торговля автотранспортными средствами, их ремонт и продажа деталей.

4) Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми зверями. К этой же сфере отнесены оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

5) Хранение и складирование зерна, включая вспомогательную деятельность, связанную с перевозками.

6) Деятельность почтовой связи общего пользования.

7). Деятельность по управлению компьютерными системами, их сопровождению, а также работа, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Каким магазинам запрещено работать в самоизоляцию в Торговых центрах Бердска? . Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

9) Деятельность по комплексному обслуживанию помещений, включая уборку зданий и чистку жилых помещений.

10) Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, бытовой техники. А также ремонт обуви и одежды.

11) Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

12) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

«Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки», — уточнили в региональном правительстве.

Ранее новосибирские власти разрешили возобновить работу строительных компаний, промышленных предприятий, добычу ископаемых и обрабатывающие производства.

При этом режим «общей самоизоляции» в регионе, объявленный до 30 апреля, продолжает действовать до 12 мая.

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От редакции

Работают запрещенные магазины?

Аноним, 29 апреля 2020 18:10
Да работают отделы и в "Европе" на втором и первом этажах и в "Гермес" на микрорайоне. Одежда, обувь, нижнее белье, головные уборы - эти товары входят в список? Нет! А работают...
ooo, 29 апреля 2020 21:36
работают те кому разрешено. либо пункты выдачи у кого есть интернет магазины либо товары первой необходимости из списка. остальные не работают.
Аноним, 29 апреля 2020 22:43
ой вот не надо! завезли несколько масок и работают, а то мы не видим
Аноним, 29 апреля 2020 19:37
НВР:
Да
Аноним, 29 апреля 2020 21:42
НВР:
нет
Близнец, 29 апреля 2020 21:54
Сегодня зашла в Европу...на месте 60 % отделов.. все очень странно.
Все продавцы без масок..без перчаток..
А "Фикс прайс" в Старом универмаге ужас вообще.. толпа
В Бердске нет Руководителя...нет правил.. и нет порядка!
Просто я, 29 апреля 2020 22:37
Пивнушки работают. Повыставляли дополнительно на продажу продукты: муку, пшено, растительное масло и т.д. Теперь они торгуют жизненно необходимыми товарами для населения, смешно...)))
Аноним, 29 апреля 2020 22:47
НВР:
Конечно!
ВСЕ пром магазины Красная Сибирь 120а - ВСЕ завезли маски и антисептики. Вы серьезно, друзья? Для вас законы не писаны?
ага, 29 апреля 2020 23:05
в законе как раз и написано.... что можно, а что нельзя! Все стали такие умные и злобные...злобные гномы))) в последнее время! Суете свой нос везде где надо и где не надо. Есть кому этим заниматься, свою работу делайте))))
аноним, 29 апреля 2020 23:25
Так люди хоть продавая маски какие то деньги насобирают. Для многих сейчас важны любые поступления. Это легко говорить, когда ты в бюджете работаешь и тебе каждый месяц выплачивают зп. А у предпринимателей сначала куча ответственности и обязанностей, сначала раздай всем кому должен- аренду, зарплаты сотрудникам, налоги, обслуживание р/сч и эквайринг и т.д. И где им брать деньги, если в один день, тебе запретили работать? Кто смог, тот и переориентировался. Молодцы все, кто что то предпринимает в этой ситуации, не увольняет своих сотрудников и пытается как то пережить это сложное время.
У нас как бы свобода предпринимательства. Хочу сегодня колеса продаю, а завтра маски и антисептики, если можно зарабатывать на этих товарах, то почему нет? Тем более, что в аптеках масок нет ((((
Аноним, 30 апреля 2020 19:37
Вот и я хотела быть 101ым отделом, продающим маски и антисептики, но арендодатель перекрыл нам всем доступ к рабочим местам 30.03 - закрыл тц! Еще и в грубой форме требует аренду за апрель (пусть и с рассрочкой, но а с чего ее платить, если не работали!). Если бы он нам дал работать, то хотя бы на аренду насобирали. Вот и сидим теперь, смотрим, как другие работают, и копим долги по арендной плате.
Аноним, 29 апреля 2020 23:19
Ну и пусть люди работают
Аноним, 29 апреля 2020 23:54
Да уж... Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло... Что значит пусть торгуют? Ещё скажите, что шапки и труселя-эио товары первой необходимости! А поставить пять бутылочек с антисептиков и положить рядом пять масок, которые ни от чего не помогают и можно работать? Да так все бы тогда работали, а то кому то можно, а кому то нельзя. Штрафовать таких предпринимателей надо. Хотя сомневаюсь, что куда то сейчас очередь стоит. Денег у людей нет и появятся нескоро.
Covid-19, 30 апреля 2020 18:59
Себя оштрафуй!
Аноним, 29 апреля 2020 23:58
Ага, точно! Прямо у предпринимателей куча ответственности и обязанностей, а в бюджете ни того у работников, ни другого, прямо ни за что бюджетники деньги получают. Так идите в бюджетную организацию работать, а не на свой карман. Месяц дома посидели и уже изнвлись все! Такие значит из вас предприниматели!
Ага, 30 апреля 2020 00:17
Вот вы бы и посидели без поступлений дома! Просто предприниматели живут с поступлений от продаж, на них гос.бюджет с неба не падает, чтоб было на что дома сидеть. А то бы и посидели дома вместе с вами.
Никто не говорит, что бюджетники ни за что получают. Речь о том, что они из бюджета получают гарантированно. А предприниматели с выручки от продаж закрывают свои текущие расходы.
Видимо не всем понять простую экономику.
Аноним, 30 апреля 2020 14:57
Есть и еще причина: кто был предпринимателем, тому опять садится "на цепь", т.е. становится бюджетником совсем не хочется. Только, когда станешь свободным (хоть не надолго), тогда понимаешь, что такое быть невольником.
Аноним, 30 апреля 2020 15:54
"тому опять садится "на цепь", т.е. становится бюджетником совсем не хочется"...а у вас нет шансов. Даже при всём желании. Объяснять почему или ваши "свободные мысли" сами осилят?
ИП, 30 апреля 2020 16:48
И между прочим поступления в бюджет тоже складываются от налоговых поступлений, которые те самые ненавистные предприниматели платят. И если встанет торговля, не из чего будет бюджетникам зарплату платить. Замкнутый круг. Колесо крутится и его нельзя останавливать(((( Это все очень серьезно в масштабе.
Аноним, 30 апреля 2020 19:40
Аноним, 29 апреля 2020 23:58 Я так же налоги платила - почему вам платят ЗП, а мне нет? А свои советы оставьте при себе, вон идите за Путина вновь голосуйте, пока вам ЗП капает
Аноним, 30 апреля 2020 19:41
ИП, 30 апреля 2020 16:48 Согласна с вами! жаль, не все понимают эти основы
Аноним, 30 апреля 2020 08:39
Да, в нынешних условиях самыми "бедными" оказались предприниматели. Прямо сразу все без средств к существованию остались.. Зато понтов куча, у же "бизнес"! Не смешите! Сидеть на одном месте ровно, целыми днями языки чесать и ни одна из них работать на государство не пойдёт за те копейки, что бюджетники получают.
Covid-19, 30 апреля 2020 19:01
А почему они должны идти "работать на государство за те копейки, что бюджетники получают"?
Аноним, 30 апреля 2020 19:42
Аноним, 30 апреля 2020 08:39 Не смешите - какие понты? не знаю как товар распродать, чтобы закрыться! и так многие, кого знаю!
Аноним, 30 апреля 2020 11:44
Вот только и способны сидеть в телефонах и минусовать... А чио ещё делать то в Европе и Гермес? Там в лучшие то времена зайдёшь, народу никого, а сейчас и подавно...
Аноним, 30 апреля 2020 19:47
так вот именно! покупательская способность упала, многие ИП закрываются - налогами и разными нововведениями задушили! с кем общаюсь - все распродаются и закрываются, было бы куда сдать товар, давно бы уже закрылись, только из-за товара и сидят. Так что здесь многим комментаторам на радость, недопредприниматели скоро сгинут с рынка и заживем после этого, не переживайте

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