02.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

19:00 02.05.2020, Алена Романцова Фото: Скрин
15 46

Развоз продуктов по акции «Мы Вместе» будет в мае в Бердске. В условиях акции прописано волонтерам фотографировать продукты с пожилыми людьми. Как это будет происходить в нашем городе, рассказала вице-мэр по социальной политике Жанна Шурова.

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
Как будут развозить продуктовую помощь пожилым, обеспокоены бердчане
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим НазимовКак заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в БердскеЕщё 959 новостей

Как будут развозить продукты в помощь пожилым людям в Бердске, узнавал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска. Волонтеры разносят продуктовые наборы к лежачим ветеранам и фотографируют их с продуктами. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что в Новосибирской области действительно начали разносить продукты в помощь пожилым. Но помощь не связана с 75 годовщиной Победы в Великой отечественной войне, а связана с пандемией коронавируса. Акция «Продуктовая помощь» проводится в рамках всероссийской акции «Мы Вместе» пожилым людям от 65 лет и старше, организована сразу несколькими некоммерческими организациями. Директор компании-организатора ассоциации «Санрайс» Ирина Федорова рассказала, что волонтерам действительно нужно фотографировать пожилых людей-адресатов. Как это будет происходить в Бердске, рассказала директора Комплексного центра социального обслуживания населения города Анна Владимирова.

Анна Павловна сказала, что в Комплексный центр действительно пришли документы о том, что в мае начнется разнос продуктовых наборов.

— У нас развоз начнется не раньше середины мая. Мне тоже прислали эти фотографии, это фейк! Так разносили продукты несколько лет назад в другом абсолютно регионе, – отметила Анна Павловна 29 апреля.

При этом в условиях работы волонтеров действительно указано, что они должны сделать фотографию с адресатом.

— Наши волонтеры не будут делать фото, глава города Евгений Шестернин запретил это. Добровольцы будут соблюдать все нормы – будут одеты в маски и перчатки. Они не будут заходить в дом, просто отдадут продукты и попросят расписаться пожилых людей, – отметила Анна Владимирова.

Вице-мэр по социальной политике Бердска Жанна Шурова прокомментировала ситуацию:

— При вручении продуктовых наборов волонтёр будет предварительно делать звонок и договариваться о встрече, для передачи набора и информировать о фото. Если человек откажется от личного фотографирования, то волонтёр зафиксирует передачу фотографией набора на фоне квартиры. Принудительного фотографирования не будет! – подчеркнула Жанна Сергеевна.

Мнение читателей
3
41
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все правильно?

Галина, 01 мая 2020 10:34
Всем пожилым инвалидам будут разносить продуктовые наборы или выборочно?
Аноним, 01 мая 2020 23:06
К чему эти фотографии с продуктами?
Это унизительно
Помогаете - помогайте ... не надо тут фотогалерею делать
Аноним, 01 мая 2020 23:27
Расписаться фронтовику за продукты???? Вы в своём уме Евгений из Новосибирска?
Натали, 02 мая 2020 11:21
Кошмар,за банку тушонки
Иван, 02 мая 2020 13:45
Бедные эти ветераны,измучили их войной!
Аноним, 02 мая 2020 13:54
Унизительны не только фото, но и сам подарочный пакетик с одной пачкой или одним пакетиком чая, одной шоколадкой и парой банок консерв. Вот если бы большими коробками помогали, были бы молодцы. А так позорный отчет.
Мария, 02 мая 2020 13:55
Унизительны не только фото, но и сам подарочный пакетик с одной пачкой или одним пакетиком чая, одной шоколадкой и парой банок консерв. Вот если бы большими коробками помогали, были бы молодцы. А так позорный отчет.
Аноним, 02 мая 2020 14:12
Это было бы здоровому лбу унизительно. А оч.пожилому человеку - главное внимание. Также см. last абзац - никакого фотографирования, если человек не хочет.
Аноним, 02 мая 2020 14:42
Почему волонтеры? Где врачи? А пууутин то оказывается плохой...
Владимир, 02 мая 2020 14:43
Это не знаки внимания, а позор наших чиновников. на 300 руб- жалкая подачка.
Аноним, 02 мая 2020 15:18
А по тихому без пиара слабо добрые дела делать? Или имидж власти на столь низком уровне, что пиар на пачке гречке тоже хлеб
Галина. Стыд!!!, 02 мая 2020 16:01
НВР:
1
Аноним, 02 мая 2020 18:54
НВР:
Позорники с телефонами
Аноним, 02 мая 2020 18:55
Позор
Аноним, 02 мая 2020 19:42
А не позор,что вы досыта не можете накормить своих ветеранов,а ждете подачку,чтобы и вам что-то перепало.Вот где позор

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
20:24 02-05-2020
Сократит число спецпропусков в Москве мэр Собянин при большей угрозе коронавируса
БердскСкиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС "Газпромнефть" жителям Бердска, Искитима и Новосибирска
20:08 02-05-2020
Скиду в 2 рубля с литра бензина и дизтоплива дает сеть АЗС
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
19:59 02-05-2020
Балонным ключом забил женщину и мужчину, утопил тела в реке, сжег авто житель Петербурга. И все это ради 90 тысяч рублей
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
19:49 02-05-2020
Алкоголизм: Какое природный экстракт спасает от похмелья?
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 69
19:35 02-05-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 12
19:20 02-05-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 15
19:17 02-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
БердскКак заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске 18
19:15 02-05-2020
Как заразились четвертая и пятая больные COVID-19, стало известно в Бердске
БердскИз числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины 8
19:14 02-05-2020
Из числа контактных с зараженными корнавирусом выявили шестую и седьмую заболевших на 2 мая в Бердске. Обе немолодые женщины
По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири
19:11 02-05-2020
По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Новосибирская область на 2-м месте в Сибири